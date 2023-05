VODIČI, POZOR: Pre jarnú údržbu budú zatvorené viaceré tunely

Bratislava/Prešov 5. mája (TASR) - Pre pravidelnú jarnú údržbu a kontrolu bude od soboty (6. 5.) polnoci do stredy (10. 5.) do 18.00 h uzavretý tunel Branisko. Uzávera sa bude týkať i ďalších diaľničných tunelov na Slovensku. TASR o tom informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková.



Tunely Svrčinovec a Poľana budú uzavreté od piatka od 20.00 h do nedele (7. 5.) do 20.00 h. Ľavá rúra tunela Bôrik v smere na Žilinu bude uzavretá od piatka 12. mája od 22.00 h do nedele do 18.00 h a pravá rúra v smere na Prešov od soboty 13.mája polnoci do nedele 14. mája do 18.00 h.



Od štvrtka 18. mája od 12.00 h do nedele 21. mája do 20.00 h budú uzavreté tunely Žilina a Ovčiarsko. Ľavá tunelová rúra v smere na Žilinu podjazdu Lučivná bude uzavretá v sobotu 24. júna od 8.00 h do 18.00 h a pravá rúra v smere na Prešov v nedeľu 25. júna od 8.00 do 18.00 h.



Ako uviedla Žgravčáková, doprava bude presmerovaná na súbežné cestné komunikácie.