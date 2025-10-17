Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 17. október 2025Meniny má Hedviga
< sekcia Regióny

VODIČI, POZOR: Pre jesennú údržbu bude uzavretý tunel Branisko

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Milan Kapusta

Úsek D1 Beharovce - Široké bude počas týchto dní úplne uzavretý.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Branisko 17. októbra (TASR) - Pre jesennú údržbu bude od soboty (18. 10.) od 00.00 h do stredy (22. 10.) do 18.00 h uzavretý tunel Branisko. TASR o tom informovali z odboru mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti.

Ako uviedli, údržba bude pozostávať napríklad z čistenia ostenia tunela, kanalizácie, vozovky, prehliadok technologickej a stavebnej časti tunela. Súčasťou prác budú aj mimoriadne údržbové zásahy, ako napríklad zdrsňovanie vozovky a postupná výmena kanalizačných poklopov.

Úsek D1 Beharovce - Široké bude počas týchto dní úplne uzavretý. Obchádzková trasa povedie po ceste I/18, od križovatky D1-I/18 Beharovce po Branisko východ, respektíve po križovatku D1-I/18 Široké.
.

Neprehliadnite

GAŠPAR: Celá opozícia nie je ako Matovič a Kolíková, rokujeme aj vecne

ČERŇANSKÁ: V severoamerickom pohári chceme medaily, vo svetovom top 10

PRI ROŽŇAVE SA ZRAZILI DVA VLAKY: Sedem ľudí je v kritickom stave

POLÍCIA ŽIADA O POMOC: Muž sa vo vlaku dopustil hrubej neslušnosti