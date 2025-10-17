< sekcia Regióny
VODIČI, POZOR: Pre jesennú údržbu bude uzavretý tunel Branisko
Úsek D1 Beharovce - Široké bude počas týchto dní úplne uzavretý.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Branisko 17. októbra (TASR) - Pre jesennú údržbu bude od soboty (18. 10.) od 00.00 h do stredy (22. 10.) do 18.00 h uzavretý tunel Branisko. TASR o tom informovali z odboru mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti.
Ako uviedli, údržba bude pozostávať napríklad z čistenia ostenia tunela, kanalizácie, vozovky, prehliadok technologickej a stavebnej časti tunela. Súčasťou prác budú aj mimoriadne údržbové zásahy, ako napríklad zdrsňovanie vozovky a postupná výmena kanalizačných poklopov.
Úsek D1 Beharovce - Široké bude počas týchto dní úplne uzavretý. Obchádzková trasa povedie po ceste I/18, od križovatky D1-I/18 Beharovce po Branisko východ, respektíve po križovatku D1-I/18 Široké.
Ako uviedli, údržba bude pozostávať napríklad z čistenia ostenia tunela, kanalizácie, vozovky, prehliadok technologickej a stavebnej časti tunela. Súčasťou prác budú aj mimoriadne údržbové zásahy, ako napríklad zdrsňovanie vozovky a postupná výmena kanalizačných poklopov.
Úsek D1 Beharovce - Široké bude počas týchto dní úplne uzavretý. Obchádzková trasa povedie po ceste I/18, od križovatky D1-I/18 Beharovce po Branisko východ, respektíve po križovatku D1-I/18 Široké.