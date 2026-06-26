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Pre juhozápad SR platia v sobotu výstrahy tretieho stupňa pred teplom
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s teplotami upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia.
Autor TASR
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Bratislava 26. júna (TASR) - Pre juhozápadné Slovensko aj v sobotu (27. 6.) platia výstrahy tretieho stupňa pred horúčavami. Teploty tam môžu dosiahnuť viac ako 38 stupňov. Pre väčšinu Slovenska okrem severu sú vydané výstrahy prvého a druhého stupňa. Platia od 12.00 do 19.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.
Meteorológovia vydali tretí stupeň výstrah pred teplotami nad 38 stupňov pre celý Bratislavský kraj, a takmer celý Trnavský a Nitriansky kraj, okresy Krupina a Veľký Krtíš.
Druhý stupeň je vyhlásený pre celý Trenčiansky kraj, väčšinu okresov Banskobystrického a Košického kraja, okresy Piešťany, Humenné, Snina, Bytča a Žilina. Tam sa môžu vyskytnúť teploty nad 35 stupňov.
Prvý stupeň výstrah pred teplotami nad 33 stupňov platí pre väčšinu Žilinského kraja a okresy Brezno, Gelnica, Spišská Nová Ves, Bardejov, Levoča, Medzilaborce, Prešov, Sabinov, Stropkov a Svidník.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s teplotami upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia, a to najmä osoby so srdcovocievnymi, s dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou. „Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,“ varuje ÚVZ.
Dôležitou zásadou podľa neho je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smäd. Treba obmedziť i fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Zdravotní záchranári odporúčajú počas horúčav ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov a použitie ochranných krémov. Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc.
Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov.
Meteorológovia vydali tretí stupeň výstrah pred teplotami nad 38 stupňov pre celý Bratislavský kraj, a takmer celý Trnavský a Nitriansky kraj, okresy Krupina a Veľký Krtíš.
Druhý stupeň je vyhlásený pre celý Trenčiansky kraj, väčšinu okresov Banskobystrického a Košického kraja, okresy Piešťany, Humenné, Snina, Bytča a Žilina. Tam sa môžu vyskytnúť teploty nad 35 stupňov.
Prvý stupeň výstrah pred teplotami nad 33 stupňov platí pre väčšinu Žilinského kraja a okresy Brezno, Gelnica, Spišská Nová Ves, Bardejov, Levoča, Medzilaborce, Prešov, Sabinov, Stropkov a Svidník.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s teplotami upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia, a to najmä osoby so srdcovocievnymi, s dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou. „Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,“ varuje ÚVZ.
Dôležitou zásadou podľa neho je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smäd. Treba obmedziť i fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Zdravotní záchranári odporúčajú počas horúčav ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov a použitie ochranných krémov. Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc.
Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov.