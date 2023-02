Pre kalamitu pomáhali prešovskí hasiči za posledných 24 hodín 34-krát

Poprad 5. februára (TASR) - Hasiči z Prešovského kraja majú za sebou rušnú službu, v súvislosti s kalamitou pomáhali za posledných 24 hodín celkovo 34-krát. Pre TASR to potvrdil operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove s tým, že v deviatich prípadoch šlo o dopravné nehody, zvyšok tvorili technické výjazdy.



V sobotu (4.2.) pomáhali hasiči pri dvoch hromadných dopravných nehodách na podtatranskej diaľnici D1. Najprv sa podľa operačného dôstojníka krátko po 9. hodine zrazili dva sypače, jeden autobus a päť osobných áut v smere na Prešov. "Došlo tam k zraneniu siedmich osôb a diaľnica bola v oboch smeroch uzavretá. Zasahujúci príslušníci zo staníc v Poprade a vo Vysokých Tatrách zabezpečili havarované vozidlá proti požiaru a asistovali polícii," uviedol operačný dôstojník. Následne zasahovali pri nehode šiestich áut, ktorá sa stala krátko pred poludním pri Spišskom Štvrtku, tam sa zranili traja ľudia. Pri udalostiach zasahovalo 36 príslušníkov.



V súvislosti s doznievajúcou kalamitou majú za sebou hasiči z Prešovského kraja aj rušnú noc. Pre poveternostnú situáciu zasahovali 22-krát. "Išlo o odstránenie spadnutých stromov a vyťahovanie uviaznutých vozidiel zo závejov v dôsledku nepriaznivého počasia. Celkom zasahovalo 69 príslušníkov a bolo nasadených 23 kusov hasičskej techniky," doplnil operačný dôstojník s tým, že najviac výjazdov mali popradskí hasiči. Nasledujú príslušníci z Humenného, Kežmarku, Svidníka a Levoče.



Hasiči okrem toho v noci na nedeľu zasahovali aj pri požiari bytovej jednotky na Severnej ulici v Sabinove. Nikto sa pri udalosti nezranil a predbežnú materiálnu škodu vyčíslili na 5000 eur.



Polícia na sociálnej sieti informovala, že počas noci boli pre zlé poveternostné podmienky uzavreté cesty z Mlynice do Veľkého Slavkova, tiež z Kežmarku do Strání pod Tatrami a do Rakús a aj medzi Spišským Štvrtkom a Hrabušicami. Neprejazdná bola podľa vodičov aj cesta zo Starej Lesnej do Veľkej aj Tatranskej Lomnice. Naďalej ostáva uzavretá aj diaľnica D1 Mengusovce - Spišský Štvrtok, pre odstraňovanie následkov hromadných nehôd, pri tej najväčšej sa tam v sobotu zrazilo až 30 áut.