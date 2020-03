VODIČI, POZOR: Pre kamión v tuneli Sitina sa zdržíte viac ako 90 minút

Bratislava 9. marca (TASR) – Pre kamión v tuneli Sitina smerom do bratislavského Lamača, ktorý blokuje pravý jazdný pruh, treba počítať miestami s minimálne 90-minútovým zdržaním. Kolóny sa začínajú už v Petržalke, plný je diaľničný pás na Einsteinovej ulici aj diaľnica D2 od Jaroviec. Vyhnúť sa odporúča aj obchádzkovej trase cez Mlynskú dolinu. Upozorňujú na to Zelená vlna RTVS i Stella centrum.



Pokazený kamión blokuje podľa dopravných servisov aj pravý pripájací pruh na diaľnici D1 za výstaviskom smerom na Most Lafranconi. Vodiči si postoja aj na iných miestach hlavného mesta. Nehodu odstraňujú na Trnavskom mýte smerom na Šancovu, kde sú zdržania v oboch smeroch. Kolóna je pre nehodu hlásená aj na Račianskej ulici smerom do Rače. Ďalšiu nehodu dokumentujú aj na výjazde z Bratislavy do Rovinky, pre blokovaný jeden jazdný pruh si vodiči postoja 20 minút.



Kolóny sú hlásené aj na Hradskej ulici a na Ulici Svornosti smerom z mesta, zdržania sa odhadujú na približne 15 minút.