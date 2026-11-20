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Pre klesajúcu hladinu Klingera hľadajú možnosti obnovenia prítokov
Iniciatívu víta aj Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Banská Štiavnica, ktorá v minulosti na hladinu tajchu osadila plávajúci pontón.
Autor TASR
Banská Štiavnica 20. novembra (TASR) - Hladina tajchu Klinger v Banskej Štiavnici, ktorý je vyhľadávanou turistickou lokalitou, klesla za posledné obdobie o viac ako tri metre. Kompetentné orgány preto v súčasnosti hľadajú príčiny úbytku vody a zároveň aj možnosti riešenia. K zvýšeniu vodnej hladiny by malo prispieť vyčistenie banského jarku či plánované odstránenie závalov v neďalekých štôlňach, ktoré kedysi tajch plnili banskou vodou.
Ako na piatkovom stretnutí s novinármi priblížil Václav Koleda z úseku historických vodných diel Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP), v tajchu v súčasnosti chýba približne 41.000 kubických metrov vody. „Zaznamenali sme dve suché zimy po sebe, čo je práve hlavný zdroj prítoku vody cez umelo vybudované banské jarky, na ktoré je Klinger odkázaný,“ skonštatoval Koleda s tým, že podobná situácia je aj na ostatných tajchoch v okolí.
V súčasnosti preto podľa jeho slov hľadajú riešenia, ako priviesť do tajchu vodu, pričom jedným z nich má byť realizované obnovenie dlhodobo nefunkčného banského jarku spod Tanádu v dĺžke približne 600 metrov. „S nádejou sa pozeráme, že táto zima alebo ďalšie zimy budú s dostatkom snehu, ktorý sa však bude aj vhodne topiť, to znamená pomerne rýchlo. Na jar očakávame oteplenie s dažďom. To je pre plnenie tajchov ideálny stav,“ poznamenal Koleda.
Ďalšou alternatívou, ako zvýšiť hladinu tajchu, je podľa jeho slov privedenie vôd z podzemných priestorov. Aj preto v uplynulom období realizovali prieskum v neďalekých dvoch Klinger štôlňach. Predseda Hlavného banského úradu (HBÚ) v Banskej Štiavnici Erich Veselényi vysvetlil, že obe štôlne historicky slúžili na to, že Klinger plnili svojou banskou vodou. V oboch štôlňach však zhruba vo vzdialenosti 200 až 300 metrov došlo v minulosti k vypadnutiu stropov, čím vznikli hrádze zadržiavajúce banskú vodu.
Preto chcú podľa Veselényiho závaly odstrániť, vystužiť stropy v potrebných miestach a vyčistiť odtokové kanály, ktoré prirodzene slúžili na odvádzanie vody do tajchu. Tieto práce budú podľa jeho slov úlohou štátneho podniku Rudné Bane. „Všetci veríme tomu, že po týchto prácach a keď nám matka príroda dá dosť zrážok, dôjde k tomu, že hladina vody v tajchu Klinger začne opäť stúpať,“ poznamenal predseda HBÚ.
Iniciatívu víta aj Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Banská Štiavnica, ktorá v minulosti na hladinu tajchu osadila plávajúci pontón. Ten však museli počas tohto leta pre klesajúcu hladinu odtiahnuť do hlbších vôd, pričom naň platil zákaz vstupu. Výkonný riaditeľ OOCR Dušan Káčer skonštatoval, že v prípade ďalšieho poklesu vodnej hladiny nebude možné zabezpečiť prevádzku pontónu, čo by bola škoda. Poznamenal tiež, že klesajúca hladina môže mať vplyv aj na kvalitu vody v tajchu, ktorý je v lete obľúbenou lokalitou na kúpanie nielen medzi domáci, ale aj návštevníkmi mesta.
Ako na piatkovom stretnutí s novinármi priblížil Václav Koleda z úseku historických vodných diel Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP), v tajchu v súčasnosti chýba približne 41.000 kubických metrov vody. „Zaznamenali sme dve suché zimy po sebe, čo je práve hlavný zdroj prítoku vody cez umelo vybudované banské jarky, na ktoré je Klinger odkázaný,“ skonštatoval Koleda s tým, že podobná situácia je aj na ostatných tajchoch v okolí.
V súčasnosti preto podľa jeho slov hľadajú riešenia, ako priviesť do tajchu vodu, pričom jedným z nich má byť realizované obnovenie dlhodobo nefunkčného banského jarku spod Tanádu v dĺžke približne 600 metrov. „S nádejou sa pozeráme, že táto zima alebo ďalšie zimy budú s dostatkom snehu, ktorý sa však bude aj vhodne topiť, to znamená pomerne rýchlo. Na jar očakávame oteplenie s dažďom. To je pre plnenie tajchov ideálny stav,“ poznamenal Koleda.
Ďalšou alternatívou, ako zvýšiť hladinu tajchu, je podľa jeho slov privedenie vôd z podzemných priestorov. Aj preto v uplynulom období realizovali prieskum v neďalekých dvoch Klinger štôlňach. Predseda Hlavného banského úradu (HBÚ) v Banskej Štiavnici Erich Veselényi vysvetlil, že obe štôlne historicky slúžili na to, že Klinger plnili svojou banskou vodou. V oboch štôlňach však zhruba vo vzdialenosti 200 až 300 metrov došlo v minulosti k vypadnutiu stropov, čím vznikli hrádze zadržiavajúce banskú vodu.
Preto chcú podľa Veselényiho závaly odstrániť, vystužiť stropy v potrebných miestach a vyčistiť odtokové kanály, ktoré prirodzene slúžili na odvádzanie vody do tajchu. Tieto práce budú podľa jeho slov úlohou štátneho podniku Rudné Bane. „Všetci veríme tomu, že po týchto prácach a keď nám matka príroda dá dosť zrážok, dôjde k tomu, že hladina vody v tajchu Klinger začne opäť stúpať,“ poznamenal predseda HBÚ.
Iniciatívu víta aj Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Banská Štiavnica, ktorá v minulosti na hladinu tajchu osadila plávajúci pontón. Ten však museli počas tohto leta pre klesajúcu hladinu odtiahnuť do hlbších vôd, pričom naň platil zákaz vstupu. Výkonný riaditeľ OOCR Dušan Káčer skonštatoval, že v prípade ďalšieho poklesu vodnej hladiny nebude možné zabezpečiť prevádzku pontónu, čo by bola škoda. Poznamenal tiež, že klesajúca hladina môže mať vplyv aj na kvalitu vody v tajchu, ktorý je v lete obľúbenou lokalitou na kúpanie nielen medzi domáci, ale aj návštevníkmi mesta.