Pre klimatickú zmenu plánujú v Detve zelenú strechu aj iné opatrenia

Detva 31. augusta (TASR) – Vhodná orientácia stavby k svetovým stranám, zelená strecha i revitalizácia vnútroblokov. Aj to sú opatrenia, ktorými mesto Detva v súčasnosti reaguje na zmenu klímy. TASR to potvrdil hovorca mesta Milan Suja.



Pripomenul, že samospráva sa zameriava na stavebné opatrenia voči extrémnym javom a na dosiahnutie nákladovo efektívnejšieho a vhodnejšieho riešenia adaptácie. "Pri obnove budov sa snažíme zabezpečiť ochladzovanie a lepšiu cirkuláciu vzduchu v interiéri budov," spomenul s tým, že takto funguje v súčasnosti Mestský úrad v Detve. Ďalším opatrením je chrániť budovy pred prehrievaním tepelnou izoláciou aj využívaním svetlých farieb a odrazových povrchov na budovách. Príkladom sú okrem mestského úradu zateplenie budov materskej školy na Ulici Milana Rastislava Štefánika a aj škôlky na Ulici Antona Bernoláka. Podľa hovorcu tiež plánuje mesto projekt rekonštrukcie a zateplenia budovy základnej školy Júliusa Juraja Thurzu. V rámci tohto projektu pribudne na stavbe zelená strecha.



V rámci revitalizácie vnútroblokov sa podľa mesta posilní ekologická stabilita územia, obnoví sa biodiverzita a zlepší sa mikroklíma prostredia. Ekosystém tiež bude schopný uskladniť vodu, hospodáriť so zrážkovou vodou v mikrosystéme a zlepší sa tak kvalita ovzdušia. Prispieť k opatreniam by tiež mohli pitné fontánky vo vnútroblokoch. "Tému zmeny klímy a zmierňovanie jej dôsledkov sa snažíme začleňovať do strategických dokumentov a rozvojových plánov," zhrnul hovorca. Patria tam územné plány, programy hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja i plány udržateľnej mobility.