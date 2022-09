Pre klimatickú zmenu prijal Banskobystrický kraj viacero opatrení

Banská Bystrica 11. septembra (TASR) – Zachytávanie dažďovej vody zo striech i zníženie energetickej náročnosti objektov. Aj to sú opatrenia, ktorými Banskobystrický samosprávy kraj (BBSK) v súčasnosti reaguje na zmenu klímy. Avizuje však aj ďalšie riešenia. TASR to potvrdila hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



Pripomenula, že v rámci projektovej prípravy sa kraj zaoberá aj návrhom zeleného konceptu areálov, teda objektov a ich okolia. "Pri každom riešime zníženie energetickej náročnosti objektu, možnosť zadržiavania a opätovného využívania dažďovej vody na pozemku," spomenula. Dodala, že sa zaoberajú i možnosťou budovania zelených striech, priepustných povrchov na parkoviskách i výsadby zelene. "Obnovou nevyužívaných objektov a areálov sa predchádza záberu pôdy, ktorá môže byť využitá na poľnohospodárstvo a zabezpečenie potravinovej bezpečnosti," zdôraznila s tým, že využiť ich tiež možno ako územie na vsakovanie dažďovej vody.



Hovorkyňa podotkla, že krajské školy sa v súvislosti so zmenou klímy zapojili do výzvy. Cieľom je zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy na školách. Schválených je päť projektov, zamerané sú napríklad na zadržiavanie dažďovej vody v školskom areáli. Patria medzi ne aj výsadba drevín a zelene s nižšími nárokmi na závlahu i využitie slnečnej energie na osvetlenie školských areálov.



Podľa Štepánekovej BBSK je partnerom v projekte, ktorý sa týka zlepšenia kvality ovzdušia. "Jedným z plánovaných opatrení na území kraja je výsadba líniovej zelene, ktorá pôsobí ako prirodzený atmosférický filter a zároveň zachytáva rôzne znečisťujúce látky," vysvetlila. "Prispieva tiež k znižovaniu znečistenia ovzdušia a úrovne smogu, najmä vo veľkomestách a sídelných aglomeráciách," zhodnotila. Informovala, že v rámci projektu sú vyčlenené finančné prostriedky na výsadbu stromových alejí v hodnote 110.000 eur. Bude to približne 400 až 600 kusov drevín.