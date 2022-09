Pre klimatickú zmenu prijali v Hriňovej viacero opatrení

Hriňová 10. septembra (TASR) – Zvýšiť podiel prvkov zelenej infraštruktúry i zámer budovať dažďové záhrady. Aj to sú opatrenia, ktorými mesto Hriňová v Detvianskom okrese reaguje na zmenu klímy. TASR to potvrdil primátor mesta Stanislav Horník.



Pripomenul, že v minulých rokoch sa samospráve podarilo zvýšiť podiel prvkov zelenej infraštruktúry. "V roku 2019 sa uskutočnila v intraviláne mesta výsadba 89 kusov lesných drevín," spomenul s tým, že to bolo v rámci podpory z národného projektu. Jeho cieľom bolo robiť opatrenia na úrovni obnovy, budovania a zachovania prírodných oblastí. Podľa primátora stromy vysadili v areáloch miestnych základných a materských škôl, detských ihrísk, bytových domov, parkovísk i v areáli kúpaliska.



Ako dodal, zaoberajú sa aj zmenou prístupu ku koseniu a úprave mestskej zelene. "Máme lokality, kde by v rámci sídlisk alebo areálov škôl mohli vzniknúť dažďové záhrady," poznamenal. Doplnil, že pri obnove mestských budov sa chcú v budúcnosti inšpirovať príkladmi budovania vegetačných striech alebo vertikálnych záhrad. "Ďalšie opatrenia sú aplikované pri povoľovacích procesoch pri výstavbe verejných budov a rodinných domov," uviedol s tým, že je to v rámci preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku.



"V rámci protipovodňových opatrení sa musíme v spolupráci so správcami vodných tokov viac venovať stavu sprievodnej vegetácie vodných tokov na území mesta," zdôraznil a dodal, že v minulosti bola neudržiavaná vegetácia príčinou vybreženia. Udržiavaná sprievodná vegetácia podľa jeho slov prispieva k stabilizácii brehov toku, spomaleniu prietoku a vytváraniu priaznivých podmienok na život živočíchov.



Medzi náročnejšie environmentálne opatrenia zaradil primátor ukončený projekt s názvom Rozvoj energetických služieb v meste Hriňová. "Určený bol na vypracovanie účelových energetických auditov pre objekty v majetku a správe mesta," vysvetlil.



Ďalej informoval, že v roku 2020 získalo mesto dotáciu z Ministerstva hospodárstva SR na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc. "Okrem environmentálneho aspektu sme výstavbou nabíjacej stanice pomohli aj rozvoju elektromobility," konštatoval.



Primátor podotkol, že pri rozširovaní siete verejného osvetlenia v lokalitách hriňovských lazoch osadili viac ako 60 kompletov LED osvetlenia. Sú so solárnym panelom, LED lampou a batériou na solárne použitie.