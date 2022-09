Pre klimatickú zmenu prijali vo Zvolene viacero opatrení

Zvolen 7. septembra (TASR) – Zadržiavanie dažďovej vody, zelené strechy i obnova parku na sídlisku Zlatý Potok. Aj to sú opatrenia, ktorými mesto Zvolen v súčasnosti reaguje na zmenu klímy. TASR to potvrdil hovorca mesta Martin Svatuška.



Primátorka mesta Lenka Balkovičová pripomenula, že dosahy klimatickej zmeny sa v súčasnosti nevyhýbajú žiadnemu mestu a ani žiadnej obci. "Toto leto už všetci veľmi zreteľne pociťujeme negatíva v podobe veľmi horúceho počasia, ktoré môže byť striedané prudkými lejakmi spôsobujúcimi lokálne povodne," zhrnula s tým, že iné to nie je ani vo Zvolene. Podľa nej sa preto samospráva začala pripravovať na príchod takého počasia niekoľkými opatreniami. "Zapojili sme sa do projektu zadržiavania dažďovej vody, podarilo sa nám naň získať peniaze z nórskych fondov," podotkla s tým, že vo Zvolene vybudovali desiatky dažďových záhrad. Tie v čase dažďov zachytávajú vodu a postupným odparovaním následne osviežujú ovzdušie. "Ročne ušetríme hektolitre pitnej vody tým, že vo všetkých toaletách mestského úradu splachujeme dažďovou vodou," zdôraznila.



Ako dodala, mesto má dve zelené strechy pokryté kobercom z rastlín, ktoré dokážu dlhšie uchovať dažďovú vodu a odparovať ju do ovzdušia. "Jedna je umiestnená na budove bývalého okresného úradu, druhá na časti autobusovej stanice," spresnila. Pre zmenu klímy samospráva tiež vytvorila rezervoár vody stekajúcej z lesa neďaleko Pustého hradu. Pomôcť má tiež podľa primátorky systém roklín. Tie zachytávajú vodu a nečistoty pri prudkých lejakoch tak, aby nezatopili cestu smerom na Krupinu, neďaleko Neresnice.



Ďalším opatrením je aj spracovaný projekt rekonštrukcie Parku Jozefa Dekréta Matejovie na sídlisku Zlatý potok. Práce majú byť zamerané na rekonštrukciu priestoru i na vodozádržné opatrenia. S obnovou parku plánovala samospráva začať tento rok. Pre zvyšovanie cien stavebných materiálov však dodávateľ stavby mestu oznámil, že nie je schopný zrekonštruovať park za vysúťaženú cenu. Projekt okrem iného počítal s osadením nádrží na zachytávanie dažďovej vody stekajúcej z vyššie položených častí sídliska, ktorá mala byť následne používaná na zavlažovanie zelene v parku.