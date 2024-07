Pre koncert AC/DC budú platiť vo Vajnoroch dopravné obmedzenia

Bratislava 17. júla (TASR) - V súvislosti s nedeľným (21. 7.) koncertom skupiny AC/DC na Starom letisku v bratislavských Vajnoroch treba počítať s dopravnými obmedzeniami. Kompletne uzavretý bude Vajnorský nadjazd po kruhový objazd, zvyšné trasy budú povolené len pre obyvateľov s trvalým pobytom v mestskej časti. Snahou je zamedziť prípadnému kolapsu dopravy. Pripomína to starosta Vajnôr Michal Vlček.



"Najdôležitejším odporúčaním je, aby ste sa v nedeľu popoludní snažili do Vajnôr a z Vajnôr necestovať. Dopravná situácia môže byť vzhľadom na veľký počet áut nepredvídateľná," konštatuje Vlček na webe samosprávy.



Vstup do Vajnôr bude umožnený len miestnym obyvateľom v čase od 12.00 h do 3.00 h nasledujúceho dňa. Prejazdnosť pri kontrole urýchli nálepka, ktorú je potrebné dať si na svoje auto, v opačnom prípade sa budú musieť preukázať občianskym preukazom. Starosta v tejto súvislosti podotýka, že Policajný zbor bude pri kontrole dodržiavania obmedzení nekompromisný.



Mestská časť zároveň odporúča využívať verejnú dopravu, náhradné linky MHD zabezpečil organizátor v spolupráci s Dopravným podnikom Bratislava. Okrem náhradnej linky X53 bude posilnená električková linka 4, rovnako tak nočné linky. V spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko bude zabezpečená kyvadlová železničná doprava z hlavnej stanice na Železničnú stanicu Vajnory i späť, ktorá bude neskôr posilnená. Okrem toho budú vo Vajnoroch špeciálne zastavovať aj niektoré ďalšie vlaky.



"Naším prioritným zámerom je prijímať najmä v oblasti dopravy opatrenia, ktoré prispejú k hladkému priebehu podujatia a minimalizujú negatívne dosahy na dopravnú situáciu v našej mestskej časti," uvádza Vlček s tým, že rovnako dôležité sú opatrenia na zaistenie bezpečnosti obyvateľov i návštevníkov koncertu.



Na bezpečnosť bude dohliadať 400 pracovníkov usporiadateľa koncertu a desiatky príslušníkov záchranných zložiek (polícia, hasiči a zdravotnícki záchranári). K dispozícii bude aj poľná nemocnica.



Mestská časť mala zároveň na organizátora i požiadavku v súvislosti so zvýšenou hlučnosťou. Usporiadanie areálu je priestorovo vyriešené tak, že hlavná hudobná produkcia bude smerovaná severne, čím budú minimalizované negatívne dosahy na blízke obytné zóny.