Pre koronavírus zatvorili v Košiciach ďalšiu základnú školu

Košice 12. októbra (TASR) – Prevádzka dvoch škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice je tento týždeň pre pandémiu pozastavená. K Základnej škole (ZŠ) Laca Novomeského pribudla od pondelka aj ZŠ Kežmarská 30. Ako magistrát informuje na svojej webovej stránke, doteraz bola zatvorená len pre žiakov druhého stupňa.



„V oboch školách boli na prítomnosť nového koronavírusu pozitívne testovaní štyria žiaci. Podľa údajov, ktoré máme k dispozícii, predpokladáme, že by sa prevádzka na oboch školách mala začať v pondelok 19. októbra,“ uviedla vedúca oddelenia školstva magistrátu mesta Košice Beáta Lopušniaková s tým, že vyučovací proces realizujú prostredníctvom dištančnej formy vzdelávania.



Mesto Košice na svojich školách registruje celkovo 13 žiakov a 16 zamestnancov s pozitívnymi testami na nový koronavírus. Okrem toho v preventívnej domácej karanténe zostalo aj ďalších 12 detí a 14 zamestnancov škôl z dôvodu pozitívneho testu ich rodinného príslušníka.



Čiastočné obmedzenie prevádzky z dôvodu zhoršenia epidemiologickej situácie je v súčasnosti aj na ďalších šiestich košických školách. Na ZŠ Jenisejská je momentálne v karanténe šesť tried, na ZŠ Lechkého štyri triedy a na ZŠ Belehradská tri triedy. Ďalšie dve triedy na prvom stupni sú v karanténe na ZŠ Drábova a ešte v pondelok je na ZŠ Gemerská v karanténe jedna trieda. Na ZŠ Bernolákova je prerušená prezenčná forma vzdelávania v jednej triede na druhom stupni. „Okrem žiakov tejto triedy musia zostať do štvrtka (15. 10.) v karanténe aj všetci žiaci, ktorí na ZŠ Bernolákova dochádzajú školským autobusom z Poľova a Lorinčíka,“ spresnilo mesto.