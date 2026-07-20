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Pre korupciu na inšpektoráte v Prievidzi obvinili tri osoby
Podľa doterajších zistení mali obvinení podľa neho umožniť, aby sa namiesto skutočných žiadateľov o vodičské oprávnenie na skúškach zúčastňovala iná osoba, ktorá sa preukazovala ich dokladmi totožnosti.
Autor TASR
Prievidza 20. júla (TASR) - Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) obvinil v rámci policajnej akcie s názvom Zámena dvoch príslušníkov Policajného zboru a jednu civilnú osobu. Obvinenie sa týka korupčnej trestnej činnosti pri zabezpečovaní vodičských oprávnení na Okresnom dopravnom inšpektoráte v Prievidzi. ÚIS o tom v pondelok informoval na sociálnej sieti.
„Obvinení policajti, zaradení na Okresnom dopravnom inšpektoráte v Prievidzi, mali v období od mája do novembra 2025 ako skúšobní komisári za finančnú odmenu v sume najmenej 3800 eur za jedného žiadateľa zabezpečovať úspešné absolvovanie skúšok odbornej spôsobilosti na získanie vodičského oprávnenia osobám cudzej štátnej príslušnosti aj napriek tomu, že tieto neovládali slovenský jazyk v rozsahu potrebnom na vykonanie skúšky,“ uviedol ÚIS.
Podľa doterajších zistení mali obvinení podľa neho umožniť, aby sa namiesto skutočných žiadateľov o vodičské oprávnenie na skúškach zúčastňovala iná osoba, ktorá sa preukazovala ich dokladmi totožnosti.
„Vyšetrovateľ zdokumentoval najmenej dva prípady, keď skúšku úspešne absolvovala iná osoba výmenou za finančnú odmenu. Súčasťou obvinenia je aj podozrenie, že policajti si prostredníctvom sprostredkovateľa dali prisľúbiť úplatok vo výške 6000 eur za zabezpečenie vydania vodičského oprávnenia ďalšiemu záujemcovi. K realizácii tohto skutku napokon nedošlo,“ priblížil ÚIS.
Doplnil, že policajti sú obvinení z pokračujúceho zločinu prijímania úplatku a pokračovacieho prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa, civilná osoba čelí obvineniu z účastníctva na prečine zneužívania právomoci verejného činiteľa.
„V rámci doterajšieho vyšetrovania boli vykonané viaceré procesné úkony vrátane zadržania podozrivých osôb, výsluchov a ďalších úkonov trestného konania. Obvinené osoby boli zo zadržania prepustené a sú stíhané na slobode,“ uzavrel ÚIS.
„Obvinení policajti, zaradení na Okresnom dopravnom inšpektoráte v Prievidzi, mali v období od mája do novembra 2025 ako skúšobní komisári za finančnú odmenu v sume najmenej 3800 eur za jedného žiadateľa zabezpečovať úspešné absolvovanie skúšok odbornej spôsobilosti na získanie vodičského oprávnenia osobám cudzej štátnej príslušnosti aj napriek tomu, že tieto neovládali slovenský jazyk v rozsahu potrebnom na vykonanie skúšky,“ uviedol ÚIS.
Podľa doterajších zistení mali obvinení podľa neho umožniť, aby sa namiesto skutočných žiadateľov o vodičské oprávnenie na skúškach zúčastňovala iná osoba, ktorá sa preukazovala ich dokladmi totožnosti.
„Vyšetrovateľ zdokumentoval najmenej dva prípady, keď skúšku úspešne absolvovala iná osoba výmenou za finančnú odmenu. Súčasťou obvinenia je aj podozrenie, že policajti si prostredníctvom sprostredkovateľa dali prisľúbiť úplatok vo výške 6000 eur za zabezpečenie vydania vodičského oprávnenia ďalšiemu záujemcovi. K realizácii tohto skutku napokon nedošlo,“ priblížil ÚIS.
Doplnil, že policajti sú obvinení z pokračujúceho zločinu prijímania úplatku a pokračovacieho prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa, civilná osoba čelí obvineniu z účastníctva na prečine zneužívania právomoci verejného činiteľa.
„V rámci doterajšieho vyšetrovania boli vykonané viaceré procesné úkony vrátane zadržania podozrivých osôb, výsluchov a ďalších úkonov trestného konania. Obvinené osoby boli zo zadržania prepustené a sú stíhané na slobode,“ uzavrel ÚIS.