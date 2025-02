Pre košických školákov počas prázdnin pripravilo mesto viacero aktivít

Košice 16. februára (TASR) - Mesto Košice počas nadchádzajúcich jarných prázdnin pripravilo pre školákov a ich rodičov viacero aktivít. Môžu si napríklad bezplatne zakorčuľovať či si užiť program v knižnici. Magistrát o tom informuje na svojej webovej stránke.



V Steel aréne si široká verejnosť môže zadarmo zakorčuľovať od pondelka (17. 2.) do piatka (21. 2.), a to v časoch od 14.00 do 16.00 h. V stredu (19. 2.) je pripravené aj špeciálne korčuľovanie v maskách. Mesto pripomína, že kapacita ľadovej plochy je obmedzená na 250 korčuliarov.



Zakorčuľovať si bude možné aj na klzisku v Mestskom parku, kde bude vo vybraných časoch platiť zľavnené vstupné.



Zľavnené vstupné pripravili počas nadchádzajúce týždňa aj v Centre environmentálnej výchovy Zoodom na Mojmírovej ulici. V košickej zoo sa zas bude konať jarný prímestský tábor.



Program počas týždňových jarných prázdnin pripravila aj Knižnica pre mládež mesta Košice, a to všetkých jej verejných pobočkách. "Ponuka je pestrá, budeme učiť pravidlá nových stolových hier z našej knižničnej ponuky, pre šikovné ručičky sú určené kreatívnych tvorivé dielne, chýbať nebude čítanie rozprávkových príbehov a knihovník Mišo opäť otvorí svoj čarovný kufrík, aby tradičnou formou japonského pouličného divadelného predstavenia porozprával deťom rozprávku o Perníkovej chalúpke," informovala TASR riaditeľka knižnice Kamila Prextová.



Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke mesta Košice.