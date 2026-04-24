Pre Kráľovský Chlmec zmodernizujú vodovod za takmer milión eur
Autor TASR
Kráľovský Chlmec 24. apríla (TASR) - Modernizáciou vodovodnej infraštruktúry získa viac ako 4400 obyvateľov mesta Kráľovský Chlmec v Trebišovskom okrese prístup k spoľahlivému zásobovaniu pitnou vodou. Zazmluvnený projekt umožní Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti využiť na tento účel viac ako 900.000 eur z Programu Slovensko. Informovalo o tom Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR.
Obnovou prejde potrubie medzi vodojemom Viničky a vodojemom Kráľovský Chlmec. Trasa potrubia je situovaná mimo intravilánu obcí Viničky a Ladmovce. „Celkovo bude v rámci projektu vymenených 1672 metrov potrubia. V prípade 1645 metrov bude staré potrubie nahradené liatinovým potrubím a na 27-metrovom úseku križujúcom hrádze Bodrogu bude použité potrubie z vysokohustotného polyetylénu,“ uviedol envirorezort.
Celkové oprávnené výdavky projektu dosiahnu zhruba 998.000 eur, z nich viac ako 918.000 eur bude hradených z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu. Zvyšných takmer 80.000 eur bude spolufinancovať VVS. Rekonštrukcia podľa MŽP odštartuje v júli tohto roku, dokončená má byť v decembri 2027.
„Vďaka realizácii projektu sa skončí obdobie, keď dochádzalo k častým poruchám a odstávkam vody v dôsledku nekvalitnej vodovodnej siete. Preto som rád, že rekonštrukciou prejde celkovo 1,6 kilometra vodovodných potrubí, čo prispeje k zvýšeniu hygienickej bezpečnosti pitnej vody aj stabilite jej dodávok pre obyvateľov Kráľovského Chlmca,“ uviedol minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). Podpora investícií do kvalitných vodárenských projektov podľa neho pokračuje doposiaľ historicky najvýraznejším spôsobom.
