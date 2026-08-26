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Streda 26. august 2026Meniny má Samuel
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Pre kultúrne podujatie uzatvoria Palackého ulicu v Trenčíne

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

V uzavretej časti Palackého ulice bude neprejazdná aj cyklotrasa, cyklisti však budú môcť miestom podujatia prejsť po zosadnutí z bicykla. Parkovací dom zostane počas obmedzení prístupný.

Autor TASR
Trenčín 26. augusta (TASR) - Mestské kultúrne podujatie v Trenčíne si vyžiada úplnú uzáveru Palackého ulice a časti Hasičskej ulice. Na dopravné obmedzenie sa musia vodiči pripraviť od štvrtka (27. 8.) od 18.00 h do soboty (29. 8.) do 6.00 h. Informovala o tom v stredu na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.

Kultúrne podujatie sa uskutoční v piatok (28. 8.). „Uzavretý bude úsek starej Hasičskej ulice a Palackého ulice vrátane parkoviska, a to medzi parkovacím domom a vjazdom, respektíve výjazdom pri mestskej polícii,“ uviedla polícia.

Upozornila, že v uzavretej časti Palackého ulice bude neprejazdná aj cyklotrasa, cyklisti však budú môcť miestom podujatia prejsť po zosadnutí z bicykla. Parkovací dom zostane počas obmedzení prístupný.

Polícia v tejto súvislosti žiada vodičov aj návštevníkov, aby v uvedenom čase rešpektovali dočasné dopravné značenie, zvýšili pozornosť a podľa možností využili alternatívne trasy.
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