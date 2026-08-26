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Pre kultúrne podujatie uzatvoria Palackého ulicu v Trenčíne
V uzavretej časti Palackého ulice bude neprejazdná aj cyklotrasa, cyklisti však budú môcť miestom podujatia prejsť po zosadnutí z bicykla. Parkovací dom zostane počas obmedzení prístupný.
Autor TASR
Trenčín 26. augusta (TASR) - Mestské kultúrne podujatie v Trenčíne si vyžiada úplnú uzáveru Palackého ulice a časti Hasičskej ulice. Na dopravné obmedzenie sa musia vodiči pripraviť od štvrtka (27. 8.) od 18.00 h do soboty (29. 8.) do 6.00 h. Informovala o tom v stredu na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.
Kultúrne podujatie sa uskutoční v piatok (28. 8.). „Uzavretý bude úsek starej Hasičskej ulice a Palackého ulice vrátane parkoviska, a to medzi parkovacím domom a vjazdom, respektíve výjazdom pri mestskej polícii,“ uviedla polícia.
Upozornila, že v uzavretej časti Palackého ulice bude neprejazdná aj cyklotrasa, cyklisti však budú môcť miestom podujatia prejsť po zosadnutí z bicykla. Parkovací dom zostane počas obmedzení prístupný.
Polícia v tejto súvislosti žiada vodičov aj návštevníkov, aby v uvedenom čase rešpektovali dočasné dopravné značenie, zvýšili pozornosť a podľa možností využili alternatívne trasy.
Kultúrne podujatie sa uskutoční v piatok (28. 8.). „Uzavretý bude úsek starej Hasičskej ulice a Palackého ulice vrátane parkoviska, a to medzi parkovacím domom a vjazdom, respektíve výjazdom pri mestskej polícii,“ uviedla polícia.
Upozornila, že v uzavretej časti Palackého ulice bude neprejazdná aj cyklotrasa, cyklisti však budú môcť miestom podujatia prejsť po zosadnutí z bicykla. Parkovací dom zostane počas obmedzení prístupný.
Polícia v tejto súvislosti žiada vodičov aj návštevníkov, aby v uvedenom čase rešpektovali dočasné dopravné značenie, zvýšili pozornosť a podľa možností využili alternatívne trasy.