< sekcia Regióny
Pre lepšiu dopravu pod Zvolenským zámkom pripravujú investičnú akciu
Pokračuje verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti na vydanie stavebného povolenia.
Autor TASR
Zvolen 11. februára (TASR) - Pre zlepšenie dopravnej situácie súčasnej križovatky pod Zvolenským zámkom pripravuje Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) investičnú akciu. Týka sa to mosta na ceste pod zámkom a križovatky cesty s námestím, Štefánikovou ulicou a Jiskrovou vo Zvolene. TASR o tom informovala Vanesa Čierna z tlačového oddelenia BBSK.
Dodala, že pokračuje verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti na vydanie stavebného povolenia. „V rámci inžinierskej činnosti bude riešené aj majetkovoprávne vyrovnanie,“ objasnila. Až po ich vyrovnaní bude možné požiadať o stavebné povolenie.
Predpokladanú hodnotu ceny projektových prác, ktoré budú čerpať z kapitálových prostriedkov BBSK, stanovili na približne 190.000 eur vrátane DPH. „Až po úspešnom ukončení inžinierskej činnosti na základe projektovej dokumentácie bude možné začať s verejným obstarávaním na výber zhotoviteľa stavebných prác,“ podotkla Čierna. Následne bude možné hovoriť o realizácii stavby a financovaní.
Uvedená investícia však podľa nej nesúvisí s rekonštrukciou samosprávy Zvolena v tomto úseku. „Mesto bude riešiť pripojenie na uvedenú komunikáciu v správe BBSK, vo výsledku budú projekty na seba nadväzovať,“ reagovala hovorkyňa mesta Michaela Pšenáková.
Poznamenala, že v lokalite Hlbiny vybudujú moderné záchytné parkovisko. Majú k nemu spracovanú projektovú dokumentáciu pre územné aj stavebné povolenie. Vznikne 137 parkovacích miest pre osobné autá a motocykle a tiež osem pre odstavenie autobusov. Cestujúci budú môcť odstaviť svoje vozidlo a ďalej pokračovať niektorou z liniek mestskej hromadnej dopravy, vlakom, bicyklom alebo pešo.
Veľkosť parkoviska si však vyžaduje jeho umiestnenie sčasti aj na súkromných pozemkoch. Ďalším krokom je tak vyrovnanie vlastníckych vzťahov. „Mesto už rokovalo s dotknutými vlastníkmi, tento proces je však dlhodobý a časovo náročný,“ potvrdila Pšenáková. Samospráva podľa nej pripravuje všetky podklady tak, aby mohla počas roka 2026 požiadať o nenávratný finančný príspevok z eurofondov. Pri ideálnych podmienkach by s výstavbou mohli začať v roku 2027.
Dodala, že pokračuje verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti na vydanie stavebného povolenia. „V rámci inžinierskej činnosti bude riešené aj majetkovoprávne vyrovnanie,“ objasnila. Až po ich vyrovnaní bude možné požiadať o stavebné povolenie.
Predpokladanú hodnotu ceny projektových prác, ktoré budú čerpať z kapitálových prostriedkov BBSK, stanovili na približne 190.000 eur vrátane DPH. „Až po úspešnom ukončení inžinierskej činnosti na základe projektovej dokumentácie bude možné začať s verejným obstarávaním na výber zhotoviteľa stavebných prác,“ podotkla Čierna. Následne bude možné hovoriť o realizácii stavby a financovaní.
Uvedená investícia však podľa nej nesúvisí s rekonštrukciou samosprávy Zvolena v tomto úseku. „Mesto bude riešiť pripojenie na uvedenú komunikáciu v správe BBSK, vo výsledku budú projekty na seba nadväzovať,“ reagovala hovorkyňa mesta Michaela Pšenáková.
Poznamenala, že v lokalite Hlbiny vybudujú moderné záchytné parkovisko. Majú k nemu spracovanú projektovú dokumentáciu pre územné aj stavebné povolenie. Vznikne 137 parkovacích miest pre osobné autá a motocykle a tiež osem pre odstavenie autobusov. Cestujúci budú môcť odstaviť svoje vozidlo a ďalej pokračovať niektorou z liniek mestskej hromadnej dopravy, vlakom, bicyklom alebo pešo.
Veľkosť parkoviska si však vyžaduje jeho umiestnenie sčasti aj na súkromných pozemkoch. Ďalším krokom je tak vyrovnanie vlastníckych vzťahov. „Mesto už rokovalo s dotknutými vlastníkmi, tento proces je však dlhodobý a časovo náročný,“ potvrdila Pšenáková. Samospráva podľa nej pripravuje všetky podklady tak, aby mohla počas roka 2026 požiadať o nenávratný finančný príspevok z eurofondov. Pri ideálnych podmienkach by s výstavbou mohli začať v roku 2027.