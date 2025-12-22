< sekcia Regióny
Pre ľudí v ťažkej situácii vo Zvolene opäť pripravujú štedrý obed
Zvolen 22. decembra (TASR) - Vianočná kapustnica, zemiakový šalát s rybou i koláče budú opäť súčasťou štedrého obeda pre núdznych vo Zvolene. Charita ho tradične pripravuje pre všetkých, ktorí si tento rok na sviatky nemôžu jedlo zabezpečiť sami. TASR o tom informovala Zuzana Vrťová z Charity svätej Alžbety vo Zvolene.
Dodala, že podujatie pre približne 60 až 65 osôb v zložitej životnej situácii organizujú v utorok 23. decembra o 13.00 h v priestoroch zvolenskej reštaurácie. Pripravovali ho pre osoby bez domova, takisto osamelých jednotlivcov v sociálnej a hmotnej núdzi. „Prísť môžu ľudia, ktorí ani tieto Vianoce inak nezažijú atmosféru štedrovečerného stola a ľudského spoločenstva,“ objasnila. Podľa nej im chcú týmto spôsobom dožičiť zážitok prijatia a duchovného prežitia Vianoc.
Ako ďalej uviedla, na ozdobenom stole nebudú chýbať oplátky, med, typické vianočné zákusky ani zapálené betlehemské svetlo. Súčasťou budú aj modlitba, vianočné koledy a iné slávnostné piesne. „Pozvanie na štedrý obed prijali aj kňazi, zástupcovia všetkých kresťanských cirkví vo Zvolene,“ doplnila s tým, že s obsluhou a roznášaním jedla pomôžu charite dobrovoľníci. Rovnako pomáhajú aj s organizovaním štedrého obeda pre núdznych.
Charita svätej Alžbety poskytuje základné i špeciálne sociálne poradenstvo. „V rámci toho je naším cieľom podchytiť konkrétneho človeka, ktorý sa nachádza v núdzi. Môže to byť materiálna i sociálna núdza,“ podotkla Vrťová. Spomenula, že sa ho zároveň snažia vrátiť naspäť do fungovania spoločnosti. V charite poskytujú aj podporné služby, ako je stredisko osobnej hygieny, kde sa môžu osoby v núdzi napríklad osprchovať. „Poskytujeme im hygienické potreby, vyperieme a vysušíme im oblečenie a keď treba, dáme im aj nové odevy od darcov,“ zhrnula.
Podotkla, že v súčasnosti potrebujú zimné oblečenie, topánky i teplé bundy. Musia byť čisté, zachované a také, aby ich mohli nosiť ďalší ľudia. Hmotné dary v sídle charity vo Zvolene prijímajú každý utorok.
