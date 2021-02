Pre lyžiarov v Nálepkove zlepšili osvetlenie, sezónu ani nespustili

Nálepkovo 5. februára (TASR) – Na túto zimnú sezónu pripravili vylepšené osvetlenie na nočné lyžovanie, lyžiarske stredisko Krečno však obec Nálepkovo v okrese Gelnica napokon v súvislosti s pandémiou ani neotvorila. Pre TASR to povedal starosta Ondrej Klekner s tým, že na svahu sa teraz objavuje len zopár detí na sánkach.



Obec počas bežnej sezóny prevádzkuje vlek, bufet aj ubytovňu s kuchyňou. „Prevádzku strediska sme teraz ani vôbec nerozbehli, ani sme nezasnežovali. Boli sme opatrní a čakali sme, ako sa vyvinú protiepidemické opatrenia. Obec stojí technické zasneženie svahu a prípadné opravy približne 7000 eur, ktoré sme tak zbytočne nevynaložili,“ povedal s tým, že na technickú inšpekciu a certifikáty potrebné na spustenie vleku minuli približne 600 eur. Menšie straty podľa neho vzniknú aj v súvislosti s ubytovňou. „Trochu sa vyrába strata, keďže zisk nemáme a musíme ju udržiavať, vykurovať,“ dodal. V minulých rokoch na fungovanie strediska obec doplácala, prípadne sa náklady na jeho prevádzku a príjmy zhruba vyrovnali.



Zjazdovka je dlhá približne 500 metrov a s celkovým prevýšením 90 metrov je vhodná najmä pre začínajúcich lyžiarov, využívajú ju aj školy v rámci lyžiarskych výcvikov. Vlani bola oproti predchádzajúcim rokom návštevnosť o niečo vyššia. Evidujú pravidelných návštevníkov, ktorými sú prevažne rodiny s deťmi, ale aj chatárov či nových lyžiarov. Starosta pripomenul, že veľa závisí aj od samotného zimného počasia. „Vlek mávame za bežných okolností počas vianočného obdobia spustený denne, kapacitu mávame vtedy naplnenú. Potom už zvykneme mať piatkové večerné lyžovanie, keď sa nahlási viac ako 15 ľudí, a následne máme otvorené celé víkendy,“ povedal.



Podľa jeho slov chce obec tento svoj majetok zveľaďovať. Ako povedal, ide o službu občanom a slúži aj na kultúrne či športové podujatia. „Síce sa teraz nemôžu organizovať, ale netrpezlivo čakáme, kedy sa to skončí a vrátime sa do starých koľají. Asi pred dvoma týždňami nám napadalo trocha snehu. Na svahu sa tak sem-tam objaví len zopár detí, ktoré sa prídu s rodičmi pošmýkať,“ doplnil starosta.