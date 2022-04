Pre maratón v Bratislave treba počítať s viacerými obmedzeniami v MHD

Bratislava 3. apríla (TASR) – Cestujúcich mestskou hromadnou dopravou (MHD) v Bratislave čakajú v nedeľu viaceré dopravné obmedzenia. Dôvodom je tradičné bežecké podujatie ČSOB Bratislava Marathon 2022. Zmeny sa týkajú niektorých električkových, trolejbusových a autobusových liniek. Platiť by mali približne do 14.00 h. Pripomína to Dopravný podnik Bratislava (DPB).



S krátkodobými obmedzeniami treba počítať v nedeľu medzi 8.00 a 14.00 h. Dotknú sa električkových liniek 1, 3 a 4, trolejbusových liniek 40, 42, 47, 49, 60, 71 a 72 a autobusových liniek 21, 29, 50, 66, 68, 70 a 88. "Počas športového podujatia odporúčame cestujúcim využívať hlavne električkovú dopravu," radí mestský dopravca.



Električky nebudú premávať po Špitálskej a Krížnej ulici v smere z centra (medzi Jesenského a Vazovovou), po Jesenského ulici, Námestí Ľ. Štúra a po nábreží medzi tunelom a Šafárikovým námestím.



Trolejbusy nebudú premávať v úsekoch Mlynské nivy - Cintorínska/Dunajská - Rajská, Kollárovo námestie - Americké námestie - Záhradnícka - Jégého - Zimný štadión a po uliciach Svätoplukova, 29. augusta a Miletičova (od Jelačičovej po Trhovisko). Prístup k autobusovej stanici Nivy bude možný zo zastávky Košická (linky 40, 42, 60, 72).



Autobusy nebudú premávať po nábreží od Mosta SNP po Dostojevského rad, po Karadžičovej ulici, Mlynských nivách, Miletičovej ulici (medzi Trhoviskom a Trnavskou cestou) a po Ružinovskej (smerom z centra).



Bližšie informácie o dočasných zmenách sú zverejnené na webovej stránke www.dpb.sk.