Pre maratónske podujatie obmedzia v sobotu dopravu v Rajeckej doline
V čase od 8.30 do 14.00 h polícia uzavrie premávku na ceste I/64 a tiež na cestách tretej triedy prechádzajúcich Rajcom a obcami Šuja, Rajecká Lesná, Fačkov a Čičmany.
Autor TASR
Rajec 7. augusta (TASR) - Žilinská krajská polícia upozorňuje motoristov na pripravované dopravné obmedzenia na ceste medzi Rajcom a Čičmanmi v sobotu 9. augusta. Dôvodom viac ako päťhodinovej uzávery je bežecké podujatie Rajecký maratón.
„Obchádzková trasa bude vedená po ceste I/18 zo Žiliny do Martina, následne na cestu I/65 z Martina do Príboviec a odtiaľ po ceste II/519 do Nitrianskeho Pravna. Druhá obchádzková trasa pôjde po ceste I/61 z Považskej Bystrice do Ilavy a následne po ceste II/574 cez Valaskú Belú do Prievidze,“ priblížila polícia.
