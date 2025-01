Pre milovníkov vína otvoria zabudnuté pivnice v B. Bystrici

Banská Bystrica 25. januára (TASR) - V zabudnutých pivniciach ôsmich historických domov na Námestí SNP v Banskej Bystrici sa v sobotu od 14.00 do 20.00 h koná druhý ročník podujatia Otvorené meštianske pivnice. Ako tvrdí Cech hostinských, milovníkom vína opäť ponúkne jedinečnú degustáciu od 18 slovenských i zahraničných producentov vín spojenú s históriou mesta.



"Po minuloročnom úspešnom štarte sme sa rozhodli usporiadať aj druhý ročník vínneho festivalu v meštianskych pivniciach historického centra Banskej Bystrice. Podujatie je unikátne tým, že spája spoznávanie histórie mesta pod Urpínom s ochutnávkou kvalitného vína od tých najlepších producentov. Je to príležitosť nahliadnuť do meštianskych pivníc, z ktorých mnohé nie sú bežne verejnosti prístupné," konštatoval za Cech hostinských Ľuboš Končok s tým, že otvorené budú pivnice a priestory v historických domoch na Námestí SNP číslo 4, 9, 13, 14, 15, 17, 20 a 22.



Meštianske stredoveké a ranoveké pivnice sa budovali vo výkopových jamách od začiatku 13. storočia a dodnes sú opradené mnohými legendami. Patria medzi špecifické, typické prvky meštianskych domov v Banskej Bystrici. Sú príznačné zaklenutou valenou kamennou klenbou a použitým materiálom. Budovali ich z vyťaženého vápenca a neskôr z tehly.