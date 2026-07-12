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Pre mladých športovcov postavia v Krupine nové multifunkčné ihrisko
Projekt počíta aj s prestavbou šatní, rekonštrukciou sociálnych zariadení a spŕch, a vybudovaním bezbariérového WC v priestoroch tribúny.
Autor TASR
Krupina 12. júla (TASR) - Športovú infraštruktúru v Krupine čakajú ďalšie investície. Na mestskom športovom štadióne vybudujú nové multifunkčné tréningové ihrisko a zrekonštruujú existujúce priestory. Informoval o tom primátor Radoslav Vazan.
„Z Fondu na podporu športu mesto získalo viac ako 315.000 eur na multifunkčné ihrisko, ktoré bude prednostne slúžiť pre naše futbalové talenty a pre rozvoj volejbalu,“ uviedol vo videu na sociálnej sieti Vazan.
Projekt počíta aj s prestavbou šatní, rekonštrukciou sociálnych zariadení a spŕch, a vybudovaním bezbariérového WC v priestoroch tribúny. Spolufinancovanie mesta predstavuje podľa primátora sumu 135.000 eur.
„Realizácia bude prebiehať ešte v roku 2026 a ja sa teším, že naše športové talenty, futbalisti a volejbalistky dostanú krásny nový tréningový priestor s dobudovaným zázemím,“ dodal s tým, že využívať ho bude môcť aj ostatná športová verejnosť.
„Z Fondu na podporu športu mesto získalo viac ako 315.000 eur na multifunkčné ihrisko, ktoré bude prednostne slúžiť pre naše futbalové talenty a pre rozvoj volejbalu,“ uviedol vo videu na sociálnej sieti Vazan.
Projekt počíta aj s prestavbou šatní, rekonštrukciou sociálnych zariadení a spŕch, a vybudovaním bezbariérového WC v priestoroch tribúny. Spolufinancovanie mesta predstavuje podľa primátora sumu 135.000 eur.
„Realizácia bude prebiehať ešte v roku 2026 a ja sa teším, že naše športové talenty, futbalisti a volejbalistky dostanú krásny nový tréningový priestor s dobudovaným zázemím,“ dodal s tým, že využívať ho bude môcť aj ostatná športová verejnosť.