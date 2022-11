V Prešove modernizujú signalizáciu, platia dopravné obmedzenia

Prešov 21. novembra (TASR) - Na Ulici arm. gen. L. Svobodu a na križovatke Rusínska - Kuzmányho v Prešove prebieha od pondelka do piatka (25. 11.) modernizácia cestnej dopravnej signalizácie. Z tohto dôvodu tam platia dopravné obmedzenia. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.



V súvislosti s realizáciou projektu Zavádzanie moderných technológií do regulácie dopravy financovaného z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 dôjde v rámci druhej etapy realizácie prác k modernizácii a technickej úprave cestnej dopravnej signalizácie na križovatke arm. gen. Svobodu – Zemplínska, križovatke Kuzmányho – Rusínska – Lesík delostrelcov a priechode pre chodcov arm. gen. Svobodu – Kaufland.



Modernizácia si vyžiada celkové vypnutie cestnej dopravnej signalizácie. Časový harmonogram je zverejnený na webstránke mesta Prešov.



Cestná premávka na jednotlivých križovatkách a priechode pre chodcov bude v prípade potreby riadená príslušníkmi dopravnej polície.



"Okrem toho bude na týchto križovatkách dochádzať ku krátkodobým uzáverám jednotlivých jazdných pruhov s presmerovaním dopravy do voľných jazdných pruhov v trvaní približne 20 minút z dôvodu výmeny svetelných návestidiel cestnej dopravnej signalizácie a inštalácie vozidlových detektorov do vozovky cestnej komunikácie," doplnil Tomek.



Radnica žiada všetkých vodičov a chodcov, aby pri prechádzaní uvedeným priechodom pre chodcov a križovatkami dodržiavali pravidlá cestnej premávky, pokyny príslušníkov dopravnej polície a venovali zvýšenú pozornosť dopravnému značeniu.