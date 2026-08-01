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Pre motoristov otvárajú zrekonštruovaný úsek cesty I/9 pri Trenčíne
S rekonštrukciou 7,5-kilometrového úseku Chocholná-Velčice - Mníchova Lehota sa začalo v máji 2022.
Autor TASR
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Trenčín 1. augusta (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) v sobotu od 8.00 h otvára pre motoristov cestu medzinárodného významu I/9 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota aj s dvoma novými mostami. TASR o tom informovala hovorkyňa SSC Jana Lukáčová.
S rekonštrukciou 7,5-kilometrového úseku Chocholná-Velčice - Mníchova Lehota sa začalo v máji 2022. Pôvodne mali byť práce ukončené v roku 2023, neskôr termín presunuli na rok 2024. Nevyhovujúci stav dvoch mostov ponad Váh a inundačný kanál, ich následná asanácia, preprojektovanie rekonštrukcie a výstavba nových mostov spôsobili, že termín posunuli až na prelom rokov 2026 a 2027. Termín zhotoviteľ napokon skrátil do konca júna.
Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) musel pre výstavbu nových mostov zabezpečiť náhradné obchádzkové trasy na ceste tretej triedy cez Trenčiansku Turnú a na ceste II/507 do Trenčína. Uzávera sa dotkla aj ďalších ciest druhej triedy, ktoré sú tranzitné pre kamiónovú dopravu - cesta z Beckova cez Trenčianske Stankovce a z Ilavy cez Homôlku na hornú Nitru.
Ako informoval generálny riaditeľ SSC Norbert Polievka, zmenou projektov, asanáciou a postavením nových mostov, ale aj výstavbou novej kruhovej križovatky pri Veľkých Bierovciach cena diela stúpla na 56,3 milióna eur.
„Zrekonštruovaná cesta I/9 odbremení tranzitnú dopravu z mesta Trenčín, smerujúcu z diaľnice D1 do regiónu hornej Nitry a opačne. Modernizáciou úseku sa zvýši bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Inštaláciou 4,5 kilometra protihlukových stien sa zníži hluková záťaž v okolitých obciach,“ skonštatoval Polievka.
S rekonštrukciou 7,5-kilometrového úseku Chocholná-Velčice - Mníchova Lehota sa začalo v máji 2022. Pôvodne mali byť práce ukončené v roku 2023, neskôr termín presunuli na rok 2024. Nevyhovujúci stav dvoch mostov ponad Váh a inundačný kanál, ich následná asanácia, preprojektovanie rekonštrukcie a výstavba nových mostov spôsobili, že termín posunuli až na prelom rokov 2026 a 2027. Termín zhotoviteľ napokon skrátil do konca júna.
Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) musel pre výstavbu nových mostov zabezpečiť náhradné obchádzkové trasy na ceste tretej triedy cez Trenčiansku Turnú a na ceste II/507 do Trenčína. Uzávera sa dotkla aj ďalších ciest druhej triedy, ktoré sú tranzitné pre kamiónovú dopravu - cesta z Beckova cez Trenčianske Stankovce a z Ilavy cez Homôlku na hornú Nitru.
Ako informoval generálny riaditeľ SSC Norbert Polievka, zmenou projektov, asanáciou a postavením nových mostov, ale aj výstavbou novej kruhovej križovatky pri Veľkých Bierovciach cena diela stúpla na 56,3 milióna eur.
„Zrekonštruovaná cesta I/9 odbremení tranzitnú dopravu z mesta Trenčín, smerujúcu z diaľnice D1 do regiónu hornej Nitry a opačne. Modernizáciou úseku sa zvýši bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Inštaláciou 4,5 kilometra protihlukových stien sa zníži hluková záťaž v okolitých obciach,“ skonštatoval Polievka.