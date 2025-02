Pre mráz prerušili práce na kruhovej križovatke v Sliači

Sliač 21. februára (TASR) - Výstavba kruhovej križovatky v Sliači v smere na Kováčovú vo Zvolenskom okrese sa začala prácami na prekládke plynovodu. Tie sú však momentálne pre silné mrazy prerušené a opäť sa rozbehnú, keď to počasie dovolí. TASR o tom informovala hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková, ktorý je investorom stavby.



Dodala, že na základe výsledkov verejnej súťaže sa zhotoviteľom práce stala spoločnosť Colas Slovakia. Celkové náklady na výstavbu presiahnu 567.000 eur vrátane DPH. Na základe zmluvy o združení finančných prostriedkov sa na výstavbe približne polovicou sumy podieľa aj spoločnosť, ktorá v tomto území pripravuje obytnú výstavbu. "Dopravné obmedzenia, ako napríklad zníženie rýchlosti, na stavbe sú, úplné vylúčenie dopravy však nebude," spomenula hovorkyňa s tým, že práce na výstavbe kruhovej križovatky sa začali 14. januára tohto roka. BBSK tvrdí, že mestu Sliač koncom minulého roka odoslal list, v ktorom oznámil odovzdanie staveniska zhotoviteľovi stavby.



Primátorka Sliača Ľubica Balgová v minulosti povedala, že prínosom by bola aj kruhová križovatka pred mestským úradom. V súčasnosti je na tomto mieste zhustená doprava, zápchy sa tam vytvárajú hlavne ráno. Slovenská správa ciest (SSC) pre TASR uviedla, že potreba kruhovej križovatky na ceste I/69 v Sliači je reálna z pohľadu plynulosti cestnej premávky. Na nej je však križovaní viac, napríklad približne o desať kilometrov ďalej, pri obciach Vlkanová a Badín v smere na Banskú Bystricu. "Kruhová križovatka v meste Sliač je v pláne na obstaranie projektovej dokumentácie s termínom dodania do konca roka 2026," reaguje SSC. Podotýka, že v minulosti ju mali riešiť ako vyvolanú investíciu k obchodnému centru. Stáť malo v jej blízkosti a v jednej etape aj ako súčasť realizácie úseku R1, obchvat Zvolen.