Pre muža zasypaného lavínou a zranenú skialpinistku letel vrtuľník

Poprad 12. marca (TASR) - Posádka záchranárskeho vrtuľníka z Popradu v sobotu popoludní pomáhala pri dvoch záchranných akciách v Tatrách. Hovorkyňa Air-Transport Europe Zuzana Hopjaková informovala, že v prvom prípade spadla lavína pod Kôprovským štítom.



Po neodkladnom vzlete smeroval pilot do Starého Smokovca, kde sa na palubu pridali dvaja členovia Horskej záchrannej služby. "Na mieste nahlásenia lavíny sa mali nachádzať dvaja zasypaní skialpinisti. Po vysadení prvého horského záchranára sa zistilo, že zasypaný bol iba jeden muž, aj to našťastie iba čiastočne," uviedla hovorkyňa.



Posádka na palube súbežne riešila druhú záchrannú akciu v sedle nad Širokým žľabom, kde si 27-ročná skialpinistka vážne poranila koleno a ďalej už nedokázala pokračovať. "Druhý horský záchranár bol preto vysadený pri lyžiarke, aby ju pripravil na evakuáciu z miesta. Pilot sa vrátil k lavínisku, odkiaľ 53-ročného muža evakuovali pomocou lanovej techniky a previezli do Starého Smokovca. Tam už čakal lekár leteckých záchranárov," doplnila Hopjaková s tým, že muž utrpel zlomeninu stehennej kosti a rozsiahlu tržnú ranu na hlave.



Následne sa záchranári vrátili pre zranenú lyžiarku. Lekár obom poskytol neodkladné zdravotné ošetrenie a obaja boli v stabilizovanom stave vrtuľníkom prevezení na ďalšie vyšetrenie do nemocnice v Poprade.