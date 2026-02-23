Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pre nácvik a vojenskú prísahu bude uzavretá Hlavná ulica v Prešove

Na snímke slávnostná vojenská prísaha. Foto: TASR - Ján Krošlák

Uzávera bude platiť od 9.00 h do 14.20 h v úseku od križovatky s Jarkovou ulicou po križovatku s Ulicou Hurbanistov.

Autor TASR
Prešov 23. februára (TASR) - Pre nácvik a slávnostnú vojenskú prísahu absolventov základného vojenského výcviku 7. výcvikového pluku Martin bude vo štvrtok a v piatok (26. - 27. 2.) uzavretá Hlavná ulica v Prešove. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.

Uzávera bude platiť od 9.00 h do 14.20 h v úseku od križovatky s Jarkovou ulicou po križovatku s Ulicou Hurbanistov. Cestná premávka bude vedená po obchádzke cez ulice Masarykova, Levočská, Remscheidská, Okružná a Štefánikova.

Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) zároveň informuje cestujúcich, že linky MHD budú v rovnakom čase dočasne presmerované. Bližšie informácie sú zverejnené na webstránke DPMP. Linky premávajúce cez Okružnú ulicu obslúžia zastávky Okružná, Floriánova a Poliklinika. Neobsluhované zostanú zastávky Trojica, Na Hlavnej a Divadlo Jonáša Záborského.
.

