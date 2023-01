Pre náklady obmedzí Žiar nad Hronom osvetlenie na viacerých uliciach

Žiar nad Hronom 11. januára (TASR) – Mesto Žiar nad Hronom od stredy obmedzí verejné osvetlenie na viacerých uliciach, svietiť tu bude len každé druhé svietidlo. Dôvodom sú vysoké náklady za odoberanú elektrickú energiu a nedostatok informácií o avizovaných štátnych kompenzáciách. Samospráva o tom informuje na svojej oficiálnej webovej stránke.



Zníženie počtu svetelných bodov verejného osvetlenia sa bude týkať šiestich ulíc, a to M. Chrásteka, Dr. Janského, Jilemnického, Tajovského, A. Dubčeka a čiastočne Š. Moysesa. "Sú to najdlhšie ulice, kde je osvetlenie najdlhšie. Frekvenciu tam znížime približne na polovicu," uviedol riaditeľ mestských Technických služieb Igor Rozenberg.



Samospráva pripomína, že systém verejného osvetlenia v Žiari nad Hronom prešiel v minulosti komplexnou rekonštrukciou. Svietidlá LED technológie s neutrálnym bielym svetlom majú vyššiu svietivosť ako pôvodná technológia, v lokalitách so zníženým počtom svietiacich bodov by tak mal byť verejný priestor naďalej dostatočne osvetlený. Obmedzenie verejného osvetlenia, navyše, mesto považuje len za dočasné opatrenie.



"V prípade, že získame oficiálnu informáciu o štátnych kompenzáciách za zvýšenie energií pre samosprávy, aby sme vedeli naplánovať náklady na celý rok a výška tejto kompenzácie bude dostatočná, vrátime sa k plnému výkonu systému verejného osvetlenia," skonštatovala samospráva.