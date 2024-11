Pre námrazu vyrazili do ulíc B. Štiavnice vozidlá Technických služieb

Banská Štiavnica 14. novembra (TASR) - V Banskej Štiavnici už pre námrazu na cestách vyrazili v tomto týždni do ulíc vozidlá Technických služieb (TS). Kritické úseky upravovali podľa riaditeľa TS Miloslava Filjača kombinovaným posypom.



"Ráno išli vozidlá s posypom hlavne do tých častí, kde slnko celý deň nesvieti a sú tam také údolia, kde je nutné ísť. Posýpali sme v časti Štefultov aj na Hornej Resle," priblížil Filjač s tým, že na banskoštiavnické pomery to nie je v tomto období nič neobvyklé.



Podnik je na zimnú údržbu pripravený. Materiál majú Technické služby naskladnené, k dispozícii je podľa Filjača dostatočné množstvo inertného materiálu aj chemického posypu. Technické vybavenie predstavujú najmä vozidlá so zimnou výbavou a výstrojom a mechanizmy na manipuláciu so snehom. "Aktuálne ešte čakáme na dodanie novej odhŕňacej a posýpacej nadstavby na traktor," podotkol riaditeľ.



Podnik disponuje dvomi sypačmi, veľký sa využíva na širokých hlavných uliciach, menší v uličkách a na širších chodníkoch. K dispozícii má aj dva traktory, tri nakladacie mechanizmy, s ktorými zabezpečujú nakladanie posypu, manipuláciu so snehom i čistenie chodníkov a parkovísk. TS majú tiež jedno nákladné vozidlo využívané na ručný posyp.



Údržba ciest sa v meste robí podľa operačného plánu zimnej údržby, ktorý ich rozdeľuje do troch kategórií podľa priority. Definuje tiež nebezpečné úseky, spôsob vývozu snehu z mesta a umiestnenie skládok snehu či fungovanie dispečerskej služby.