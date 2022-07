Pre nárast cien energií v Hriňovej verejné osvetlenie nebudú vypínať

Hriňová 17. júla (TASR) – Mesto Hriňová v Detvianskom okrese pre zdražovanie pristúpilo k zvýšenej opatrnosti vo výdavkoch na tovary, služby aj investície. Pre TASR to uviedol primátor Hriňovej Stanislav Horník. Informoval tiež, že mesto prehodnocuje investičné výdavky a rozloženie niektorých zámerov na dlhšie časové obdobie. "Pre potrebu ochrany zdravia a majetku občanov si však nateraz nedokážeme predstaviť vypínanie verejného osvetlenia," konštatoval.



Primátor pripomenul, že prioritou samosprávy je udržiavanie priaznivej ekonomickej kondície mesta aj v sťaženej ekonomickej situácii. "Prijímame opatrenia preventívneho a stabilizačného charakteru," podotkol. Pre zdražovanie podľa neho vo väčšej miere prehodnocujú viaceré rozpočtové výdavky a priority ich čerpania v rámci schváleného rozpočtu. "V súvislosti s extrémnym nárastom cien energií sa o to viac venujeme hodnoteniu a porovnávaniu prevádzkových nákladov v objektoch mesta," zhrnul.



Podľa neho o prípadnej úprave výšky miestnych daní a poplatkov bude rozhodovať mestské zastupiteľstvo na svojom decembrovom zasadnutí. Doplnil, že sa tak stane pri schvaľovaní všeobecne záväzného nariadenia mesta o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.



Hovorca mesta Detva Milan Suja pre TASR potvrdil, že rozpočet prijatý na tento rok samosprávu zatiaľ nenúti pristúpiť k takému šetreniu, ktoré by sa dotklo obyvateľov. "Momentálne nemáme v úmysle obmedzovať ani svietenie v uliciach a neuvažujeme ani o zvyšovaní poplatkov za odpad či o zvyšovaní miestnych daní," ukončil.