Pre nárast cien kruhový objazd v Strážskom stavať nezačnú

Strážske 29. apríla (TASR) - Pre nárast cien stavebných materiálov sa prestavba križovatky ciest I/18 a I/74 v meste Strážske v okrese Michalovce na kruhový objazd v máji nezačne. Zmluvu o dielo so Slovenskou správou ciest (SSC) nepodpísal víťaz verejného obstarávania (VO), ani žiaden z ďalších zapojených uchádzačov. SSC pracuje na aktualizácii predpokladanej hodnoty zákazky, vyhlásenie novej verejnej obchodnej súťaže predpokladá v máji. Pre TASR to potvrdil Martin Guzi z komunikačného odboru generálneho riaditeľstva SSC.



"Uchádzač zmluvu nepodpísal pre zmenu okolností, ktoré nastali po vypuknutí vojny na Ukrajine, teda pre neúmerný nárast cien stavebných materiálov a ich nedostatok na trhu," priblížil s tým, že SSC preto oslovila uchádzačov, ktorí sa vo VO umiestnili na ďalších miestach v poradí. Aj oni vyhlásili svoje pôvodné ponuky za neplatné, keďže ich pri súčasných cenách nie sú schopní realizovať. SSC preto verejnú súťaž zrušila.



O koľko sa navýši projekt s prvotne vyčíslenými predpokladanými nákladmi vo výške 750.000 eur, bude známe po vypracovaní aktualizácie predpokladanej hodnoty zákazky.



Výstavba kruhového objazdu sa pôvodne očakávala v roku 2020, omeškanie projektu spôsobilo aj odvolanie sa jedného z uchádzačov zapojených do VO.