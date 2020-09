Pre nárast počtu prípadov COVID-19 reprofilizovali vo FN Trenčín lôžka

Trenčín 24. septembra (TASR) – Fakultná nemocnica (FN) v Trenčíne pristúpila z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie a nárastu počtu pacientov s ochorením COVID-19 v zmysle pandemického plánu k reprofilizácii lôžok. Nemocnica o tom informovala na svojej webovej stránke.



Už od 18. septembra dočasne zatvorili oddelenie tuberkulózy a pľúcnych chorôb (TaPCH), pľúcnych pacientov hospitalizovali na onkologickej klinike, internom, alebo geriatrickom oddelení.



„Akútni pľúcni pacienti budú v čase od 7.00 do 15.00 h vyšetrovaní v TaPCH ambulancii. V čase od 15.00 do 7.00 h budú pacienti podľa veku vyšetrovaní v príjmovej internej ambulancii - do 64 rokov, pacienti vo veku od 65 rokov v príjmovej geriatrickej ambulancii,“ informuje nemocnica.



Infekčné oddelenie je dočasne presťahované v priestoroch TaPCH, kde sú hospitalizovaní pacienti s podozrením a potvrdeným ochorením na COVID-19. Geriatrické oddelenie dočasne presťahovali do priestorov infekčného oddelenia na treťom a štvrtom poschodí internistického pavilónu.



Geriatrická ambulancia funguje v čase od 7.00 do 15.30 h v priestoroch bývalej kožnej ambulancie. V čase od 15.30 do 7.00 h budú pacientov vyšetrovať v geriatrickej pohotovostnej ambulancii v priestoroch doterajšej infektologickej ambulancie na treťom poschodí v internistickom pavilóne.



„Naďalej platí zákaz návštev v nemocnici s výnimkou udelenou v zmysle usmernenia hlavného hygienika SR,“ informuje nemocnica.