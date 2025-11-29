< sekcia Regióny
Pre návštevníkom trhov v hlavnom meste má polícia viaceré odporúčania
Bratislava 29. novembra (TASR) - Vianočné trhy v centre hlavného mesta lákajú každoročne tisícky návštevníkov, avšak so zvýšenou návštevnosťou rastie aj riziko vreckových krádeží. Mestská polícia preto pripomína viaceré odporúčania, ako sa pred nimi možno chrániť. Informuje o tom na sociálnej sieti.
„Buďte diskrétni. Zbytočne nepredvádzajte na verejnosti váš osobný majetok a cennosti,“ zdôrazňuje mestská polícia.
Neodporúča ani nechávať telefóny bez dozoru na stoloch, pri stánkoch či na lavičkách. V prípade, ak niekto potrebuje telefonovať, odporúča následne uložiť mobil späť do batohu, prípadne na iné bezpečné miesto. Telefóny ani peňaženky by sa nemali nosiť v zadných vreckách nohavíc alebo vo vonkajších vreckách búnd, najmä, ak nemajú zips. Najlepšie je uložiť si ich čo najhlbšie do batohov alebo kabeliek.
Na trhy odporúča nosiť len nevyhnutnú hotovosť, väčší obnos peňazí by mali návštevníci nechať doma. Využívať by skôr mali bezpečné platenie kartou alebo mobilným telefónom.
Pozor si však treba dávať aj na ľudí, ktorí oslovujú s prosbou o rozmenenie peňazí, pomoc s orientáciou, iné „drobné pomoci“ alebo napríklad pri „nechcenom“ rozliatí nápoja. Často totiž ide podľa polície o triky na odvedenie pozornosti.
„Majte na pamäti, že dodržiavaním týchto zásad síce výrazne znižujete riziko vreckovej krádeže, no nikdy ho nemožno úplne vylúčiť. Urobte preto aj také opatrenia, aby mali vreckári čo najťažšiu pozíciu, ak by sa k osobným veciam predsa len dostali,“ podotýka mestská polícia. Poukazuje napríklad na blokovanie telefónu komplikovaným vzorom alebo kódom, pravidelné zálohovanie dát či používanie aplikácie ako Find My Device (Nájdi moje zariadenie), ktoré umožnia zariadenie nielen vyhľadať, ale ho aj na diaľku zablokovať.
Posilnené policajné hliadky dohliadajú na bezpečnosť a verejný poriadok v okolí vianočných trhov, pomáha aj kamerový systém. Dozerajú tiež aj na dodržiavanie pravidiel v doprave, najmä pri vjazde zásobovacích vozidiel do pešej zóny. Ten je povolený len na nevyhnutný čas a s platným povolením.
Na bezpečnosť návštevníkov dohliada aj štátna polícia. Počas celého trvania trhov posilňuje hliadky poriadkovej, dopravnej a kriminálnej polície. Dohliadajú na bezpečnosť, verejný poriadok i plynulosť cestnej premávky v okolí vianočných trhov. „Odporúčame návštevníkom, aby boli obozretní a mali svoje osobné veci vždy pod kontrolou,“ uviedla pre TASR bratislavská krajská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová.
