Pre návštevníkov na trase Pohronskej cesty pripravili hradný pas

Banská Bystrica 2. apríla (TASR) - Pre návštevníkov hradov na trase Pohronskej hradnej cesty pripravili tento rok novinku v podobe hradného pasu, vďaka ktorému môžu získať poklad. Zakúpiť si ho môžu za dobrovoľný finančný príspevok vo vybraných hradných lokalitách. Výťažok z ich predaja ostane združeniam, ktoré hrady zachraňujú. TASR o tom informovala Zuzana Jóbová z Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus.



"Hradný pas je farebná brožúrka, ktorá obsahuje základné informácie o 16 lokalitách Pohronskej hradnej cesty. Každej lokalite je venovaná dvojstránka, pričom v každej dvojstránke je vložený priesvitný papier pre obkreslenie siluety hradu. Keď zavítate na ktorúkoľvek zo 16 lokalít, v jej blízkosti hľadajte drevený hranol s kovovou platničkou, na ktorej je táto silueta umiestnená," vysvetlila Viera Kvasničková z oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Gron.



Aktivita motivuje k návšteve všetkých 16 lokalít a k získaniu pokladu. Keď turisti navštívia päť hradov, bude z nich objaviteľ začiatočník. Ak to bude desať hradov, stanú sa dobrodruhom. Keď navštívia všetkých 16 hradov, získajú poklad. Tým je drevená truhlička plná sladkých dukátov. "Výhru doplnia aj predmety, ktoré nepochádzajú celkom zo stredoveku, ale určite potešia a zídu sa najmä počas výletov nielen na hrady Banskobystrického kraja," podotkla Jóbová.



Hradný pas môžu záujemcovia získať za dobrovoľný príspevok získať na hrade Revište, hrade Šášov, na Pustom hrade alebo v infocentre na Zvolenskom zámku. Symbolický dobrovoľný finančný príspevok za hradný pas je podľa Jóbovej zároveň malá finančná podpora aktivít občianskych združení, ktoré sa dlhodobo starajú o konzerváciu a obnovu hradov popri Hrone.



Vyplnený hradný pas je potrebné doručiť napríklad aj poštou do kancelárie OOCR Región Gron. Po kontrole splnenia podmienok bude odmena majiteľovi pasu doručená buď poštou alebo iným vopred dohodnutým spôsobom. Zbieranie obkreslených symbolov do hradného pasu nie je časovo obmedzené.