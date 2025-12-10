< sekcia Regióny
Otvorenie sezóny na Skalke aj v Tatranskej Lomnici odkladajú
Dôvodom je výrazné oteplenie z posledných dní.
Autor TASR
Kremnica 10. decembra (TASR) - Otvorenie sezóny na Skalke pri Kremnici, ktoré sa malo uskutočniť v sobotu 13. decembra, presúvajú organizátori z dôvodu nepriaznivých snehových podmienok na nový termín. Podujatie, ktoré sľubuje športové zážitky aj stretnutia s úspešnými slovenskými športovcami, sa uskutoční v náhradnom termíne v sobotu 3. januára. Informovala o tom Terézia Krajčová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Stredné Slovensko.
Ako uviedla, organizátori chcú návštevníkom ponúknuť plnohodnotný zimný zážitok, ktorý si Skalka zaslúži, a preto volia termín, ktorý zabezpečí kvalitnejšie podmienky na šport, zábavu aj testovanie lyžiarskeho vybavenia.
„Presunuté podujatie tak otvorí nový rok vo veľkom štýle a prinesie bohatý rodinný program, stretnutia s významnými športovými osobnosťami, ukážky práce horských záchranárov, detské aktivity aj atraktívnu tombolu s hodnotnými cenami,“ podotkla Krajčová.
Slávnostné otvorenie sa uskutoční za účasti významných športových osobností. Podujatie ponúkne návštevníkom množstvo aktivít, ktoré prepoja šport, edukáciu aj zábavu. Záujemcovia si budú môcť bezplatne vyskúšať kurz bežeckého lyžovania. Na mieste sa tiež predstavia horúce novinky zo sveta lyží a zimného vybavenia. Pre tých, ktorí túžia po zimnom adrenalíne, bude pripravené laserové strelecké stanovište.
Horská záchranná služba predvedie ukážku práce lavínového psa a umožní návštevníkom pozrieť si záchranárske vybavenie zblízka. Skúsení záchranári zároveň poradia, ako sa v zime správne obliecť, čo nosiť v batohu a na čo nezabúdať pri pohybe v horskom teréne. Chýbať nebudú ani aktivity pre deti - tvorivé dielne, sánkovačka či guľovačka a súťaž o najkrajšieho snehuliaka. Spestrením programu bude symbolický retro prechod po štadióne ako pripomienka tradičnej zimnej túry zo Skalky na Hostinec. Záver programu bude patriť tombole.
Pre návštevníkov bude počas celého dňa pripravené bezplatné parkovanie, kyvadlová doprava z parkoviska Jeleň v Kremnici, občerstvenie v podobe kapustnice, kávy či punču a voľný vstup do relax centra.
Štart lyžovačky v stredisku v Tatranskej Lomnici sa odkladá. Pôvodne avizovaný termín v sobotu 13. decembra bude znamenať začiatok prevádzky horského strediska po jesennej údržbe, avšak bez lyžiarskych tratí. Riaditeľ horského strediska Vysoké Tatry Dušan Slavkovský uviedol, že dôvodom je výrazné oteplenie z posledných dní.
„Na zjazdovkách máme pripravené kopy snehu ešte z konca novembra. Aktuálne však panujú dosť vysoké teploty a ich skoré rozhrnutie by nám nepomohlo pripraviť stredisko na bezpečnú a dlhodobú prevádzku. V Tatranskej Lomnici je to tak zatiaľ skôr o sánkovačke, lyžiari môžu jazdiť na Štrbskom Plese alebo v Jasnej. Veríme, že už na budúci týždeň budeme mať pre nich lepšie správy,“ priblížil Slavkovský.
V stredisku tak spúšťajú lanovky v celom úseku od Tatranskej Lomnice prakticky až na Lomnický štít. Nebudú však v prevádzke na lyžovačku, a to znamená, že lyžiarske trate budú zatvorené.
Vo Vysokých Tatrách sa tak zatiaľ lyžuje len na Štrbskom Plese, kde novú sezónu odštartovali sprevádzkovaním novej lanovky na Medvediu kopu počas uplynulej soboty (6. 12.). V prevádzke zatiaľ nie je Jakubkova Lúka, pričom tento svah plánujú otvoriť pred Vianocami.
