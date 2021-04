Pre nedostatok vakcín neotvoria očkovacie centrum v Prievidzi

Trenčín 22. apríla (TASR) – Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) neotvorí počas víkendu (24. – 25. 4.) veľkokapacitné vakcinačné centrum na zimnom štadióne v Prievidzi, na trenčianskom výstavisku Expo Center sa bude očkovať iba v nedeľu (25. 4.). Dôvodom je nedostatok vakcín proti ochoreniu COVID-19.



Ako informovala vedúca odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci na Úrade TSK Elena Štefíková, obmedzenie dodávok vakcín pocítil kraj už v minulom týždni, pre ten nasledujúci je situácia ešte horšia.



„Na aktuálny týždeň bolo pre Trenčiansky kraj alokovaných len 1811 dávok vakcín AstraZeneca, následne po komunikácii nám sľúbili maximálne 2800, a to aj na preočkovanie tých ľudí, ktorí už prvú dávku dostali,“ priblížila Štefíková.



Nízky počet vakcín podľa nej kraju neumožňuje otvoriť vakcinačné centrum v Prievidzi ani oba očkovacie dni na trenčianskom výstavisku, kde sa budú ľudia očkovať len počas nedele vrátane tých, ktorí boli na očkovanie prihlásení do Prievidze. Termín na preočkovanie do Trenčína dostalo v nedeľu približne 860 ľudí, zvyšných asi 1140 bude zaočkovaných prvou dávkou.



„Trenčiansky samosprávny kraj bude vyvíjať maximálne úsilie, aby získal na najbližší víkend viac vakcín a bolo možné opäť otvoriť centrum v Prievidzi a zabezpečiť tak očkovanie aj obyvateľov hornej Nitry. Občania sa môžu aj naďalej prihlasovať na očkovanie do čakárne,“ uviedla hovorkyňa TSK Lenka Kukučková.