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Pre nedostatok vody platí v Banskej Štiavnici mimoriadna situácia
Nedostatok vody trápil posledné týždne aj ďalšie regióny Slovenska, mimoriadna situácia platila v niekoľkých ďalších obciach a mestách.
Autor TASR
Bratislava 15. júla (TASR) - Pre nedostatok pitnej vody platí v meste Banská Štiavnica naďalej mimoriadna situácia. Vyhlásená je od 26. júna tohto roka. Pre TASR to potvrdil odbor strategickej komunikácie Ministerstva vnútra SR. Dôvodom vyhlásenia mimoriadnej situácie bolo pretrvávajúce suché počasie a nedostatok dažďa.
Nedostatok vody trápil posledné týždne aj ďalšie regióny Slovenska, mimoriadna situácia platila v niekoľkých ďalších obciach a mestách. Bratislavská vodárenská spoločnosť vyzvala obyvateľov dotknutých obcí na obmedzenie používania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely, než je bežná spotreba v domácnostiach. Týkalo sa to najmä napúšťania bazénov a víriviek, polievania záhrad a trávnikov, umývania vozidiel či čistenia spevnených plôch.
Nedostatok vody trápil posledné týždne aj ďalšie regióny Slovenska, mimoriadna situácia platila v niekoľkých ďalších obciach a mestách. Bratislavská vodárenská spoločnosť vyzvala obyvateľov dotknutých obcí na obmedzenie používania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely, než je bežná spotreba v domácnostiach. Týkalo sa to najmä napúšťania bazénov a víriviek, polievania záhrad a trávnikov, umývania vozidiel či čistenia spevnených plôch.