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Pre nehodovú udalosť je prerušená železničná doprava pri Ilave
Národný dopravca doplnil, že následkom prerušenia dopravy boli zatiaľ odrieknuté rýchliky Považan v úseku medzi Dubnicou nad Váhom a Púchovom.
Autor TASR
Ilava 15. novembra (TASR) - Pre nehodovú udalosť je v nedeľu od 18.25 h prerušená železničná doprava v úseku medzi Ilavou a Dubnicou nad Váhom. Upozorňuje na to Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).
Národný dopravca doplnil, že následkom prerušenia dopravy boli zatiaľ odrieknuté rýchliky Považan v úseku medzi Dubnicou nad Váhom a Púchovom.
Národný dopravca doplnil, že následkom prerušenia dopravy boli zatiaľ odrieknuté rýchliky Považan v úseku medzi Dubnicou nad Váhom a Púchovom.