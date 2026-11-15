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Pre nehodovú udalosť je prerušená železničná doprava pri Ilave

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Národný dopravca doplnil, že následkom prerušenia dopravy boli zatiaľ odrieknuté rýchliky Považan v úseku medzi Dubnicou nad Váhom a Púchovom.

Autor TASR
Ilava 15. novembra (TASR) - Pre nehodovú udalosť je v nedeľu od 18.25 h prerušená železničná doprava v úseku medzi Ilavou a Dubnicou nad Váhom. Upozorňuje na to Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).

Národný dopravca doplnil, že následkom prerušenia dopravy boli zatiaľ odrieknuté rýchliky Považan v úseku medzi Dubnicou nad Váhom a Púchovom.
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