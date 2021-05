Pre nehodu je cesta medzi Trnavou a Bučanmi uzavretá

Trnava 24. mája (TASR) - Polícia aktuálne uzavrela cestu 1. triedy za Trnavou v smere na obec Bučany z dôvodu dokumentovania nehody. Hliadky odkláňajú dopravu v smere z Trnavy na obchvate mesta, v smere do Trnavy v obci Bučany. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Zlatica Antalová.



V pondelok o 8.00 h 28-ročný vodič auta VW Passat tam z doposiaľ nezistených príčin zišiel z cesty a následne s autom narazil do stromu. V aute sa okrem neho nikto nenachádzal. “Pri zrážke utrpel zatiaľ nešpecifikované zranenia, s ktorými ho privolaná rýchla zdravotná pomoc v bezvedomí previezla do nemocnice. Za účelom zistenia alkoholu mu bude odobratá krv,” uviedla hovorkyňa. Polícia okolnosti a presné príčiny nehody vyšetruje.