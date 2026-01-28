Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NEHODA PRI PREŠOVE: Hlásia šesť zranených, cestu uzavreli

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Na mieste zasahujú piati hasiči.

Autor TASR
Lipníky 28. januára (TASR) - Pre dopravnú nehodu v obci Chmeľov (okres Prešov), časť Podhrabina, je aktuálne obojsmerne uzavretá cesta I/21. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti a žiada vodičov, aby využili obchádzkové trasy a vyhli sa tomuto úseku.

Ako uvádza, na mieste sú záchranné zložky a polícia udalosť dokumentuje.

Operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove TASR informoval, že pri nehode sa zranilo šesť ľudí. Na mieste zasahujú piati hasiči.

