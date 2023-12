Pre nehodu linkového autobusu pri Dargove začala trestné stíhanie

Dargov 18. decembra (TASR) - Polícia v súvislosti s nedeľňajšou (17. 12.) dopravnou nehodou linkového autobusu pri obci Dargov (okres Trebišov) začala stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví v súbehu s trestným činom všeobecného ohrozenia. Pri nehode sa ľahko zranilo 34 osôb. Informovala o tom v pondelok košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



K nehode došlo okolo 6.25 h na štátnej ceste I/19 medzi Dargovom a Sečovcami. Podľa doterajších zistení viedol autobus Neoplan 58-ročný ukrajinský vodič na pravidelnej medzištátnej linke po ceste I/19 smerom k ukrajinským hraniciam. "Na priamom úseku cesty z doposiaľ nezistených príčin zišiel s autobusom mimo vozovku a prevrátil sa na pravý bok na priľahlé pole. V čase dopravnej nehody sa v autobuse nachádzalo 53 cestujúcich, vrátane dvoch vodičov," uviedla Mésarová. Na mieste udalosti zasahovali záchranné zložky, všetky osoby z autobusu previezli do nemocníc v Košiciach a Trebišove.



Nehoda sa obišla bez strát na životoch. "Podľa predbežných lekárskych správ 34 osôb utrpelo ľahké zranenia, z toho deväť cestujúcich utrpelo pri dopravnej nehode poranenia s dobou liečenia od sedem do 42 dní a 25 cestujúcich utrpelo ľahké zranenia s dobou liečenia do sedem dní. Obaja vodiči boli podrobení dychovej skúške s negatívnym výsledkom," uviedla hovorkyňa. Vodičovi, ktorý v čase nehody viedol autobus, odobrali biologický materiál na toxikologické vyšetrenie.



Úsek cesty bol úplne uzavretý z dôvodu dokumentovania miesta udalosti, záchranných prác, ako aj vyťahovania a odtiahnutia havarovaného autobusu. Cestnú premávku na mieste usmerňovali príslušníci Policajného zboru a dopravu odkláňali na obchádzkovú trasu. Autobus zaistili na účely znaleckého skúmania. Presná príčina vzniku dopravnej nehody a jej bližšie okolnosti budú predmetom ďalšieho vyšetrovania.