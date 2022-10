Pre nehodu na bratislavskom Prístavnom moste sa tvoria kolóny

Bratislava 7. októbra (TASR) - Pre dopravnú nehodu, ktorá sa stala na bratislavskom Prístavnom moste v smere na Zlaté piesky, sa tvoria v piatok popoludní kolóny. Vodiči musia počítať so zdržaním do 30 minút. Na sociálnej sieti o tom informuje Zelená vlna RTVS.



Dve autá blokujú na Prístavnom moste ľavý jazdný pruh. "Kolóna sa začína už pri Inchebe a zdržíte sa do 30 minút, podobné zdržanie je aj na pripájači na Prístavný most z Einsteinovej," upozornili.