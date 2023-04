ZDRŽÍTE SA: Pre nehodu na D1 za Sencom sa tvoria kolóny

Bratislava 3. apríla (TASR) - Na diaľnici D1 za Sencom smerom do Bratislavy sa zrazilo auto s dodávkou. Blokovaný je ľavý pruh. Vodiči sa zdržia asi 15 minút. Informovala o tom Zelená vlna RTVS.



So zdržaním treba počítať na vjazde do Bratislavy zo Senca aj na starej ceste.