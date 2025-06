Pre nehodu na D2 v smere z Malaciek do Bratislavy platia obmedzenia

Bratislava 2. júna (TASR) - Na diaľnici D2 v smere od Malaciek do Bratislavy sa stala dopravná nehoda. V úseku je preto neprejazdný pravý jazdný pruh. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.



„Dopravní policajti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave aktuálne vykonávajú potrebné úkony spojené s dokumentovaním dopravnej nehody, ktorá sa stala na D2, km 41,2 v smere od Malaciek do Bratislavy. Podľa doposiaľ zistených informácií v tomto úseku došlo k nárazu nákladného motorového vozidla z doposiaľ nezistených príčin do zvodidiel. Vodič neutrpel žiadne zranenia, alkohol zistený nebol,“ priblížila.



V úseku je neprejazdný pravý jazdný pruh. Polícia v tejto súvislosti vyzvala vodičov, aby boli pri prejazde týmto úsekom opatrní a riadili sa pokynmi polície. „Prípadne využili alternatívne trasy,“ dodala.