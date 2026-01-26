Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pre nehodu na križovatke Valaliky-Barca je cesta do Košíc neprejazdná

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Premávka je regulovaná policajnými hliadkami.

Autor TASR
Košice 26. januára (TASR) - Na ceste I/17 križovatka Valaliky-Barca došlo v pondelok ráno k nehode troch vozidiel. Oba jazdné pruhy do centra Košíc sú neprejazdné. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.

„Na mieste sú štyria účastníci, jedna osoba bola prevezená na lekárske ošetrenie,“ uvádza s tým, že pri nehode zasahujú všetky záchranné zložky.

Premávka je regulovaná policajnými hliadkami. Polícia vodičov žiada o trpezlivosť, rešpektovanie jej pokynov a zvýšenú opatrnosť.


