Pre nehodu na križovatke Valaliky-Barca je cesta do Košíc neprejazdná
Premávka je regulovaná policajnými hliadkami.
Autor TASR
Košice 26. januára (TASR) - Na ceste I/17 križovatka Valaliky-Barca došlo v pondelok ráno k nehode troch vozidiel. Oba jazdné pruhy do centra Košíc sú neprejazdné. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
„Na mieste sú štyria účastníci, jedna osoba bola prevezená na lekárske ošetrenie,“ uvádza s tým, že pri nehode zasahujú všetky záchranné zložky.
Premávka je regulovaná policajnými hliadkami. Polícia vodičov žiada o trpezlivosť, rešpektovanie jej pokynov a zvýšenú opatrnosť.
