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VÁŽNA NEHODA NA DIAĽNICI: Zrazili sa tri autá, cesta je uzavretá
Predbežnou príčinou nehody malo byť nedobrzdenie vozidiel v úseku, kde sú práce na ceste a je tam zúžený pruh.
Autor TASR,aktualizované
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Žiar nad Hronom 17. júna (TASR) - Pre dopravnú nehodu troch áut uzavreli úsek rýchlostnej cesty R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena. Obchádzka vedie od Šášovskej križovatky cez obec Hronská Dúbrava. Informuje o tom polícia, ktorá upozorňuje aj na rozsiahle kolóny. Vodičom odporúča zísť z rýchlostnej cesty už pred Žiarom nad Hronom, na zjazde smer Lehôtka pod Brehmi.
„Na ceste R1 na 128. kilometri v smere zo Žiaru nad Hronom do Zvolena došlo k dopravnej nehode troch vozidiel. Predbežnou príčinou nehody malo byť nedobrzdenie vozidiel v úseku, kde sú práce na ceste a je tam zúžený pruh,“ spresňuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici s tým, že dopravná nehoda a jej dokumentovanie spôsobilo úplne uzavretie tohto úseku.
Zelená vlna STVR eviduje nehodu na R1 aj za Novou Baňou smerom do Nitry na 93. kilometri. Zrazili sa tam dve autá. Blokované sú dva jazdné pruhy a úsek je ťažko prejazdný.
„Na ceste R1 na 128. kilometri v smere zo Žiaru nad Hronom do Zvolena došlo k dopravnej nehode troch vozidiel. Predbežnou príčinou nehody malo byť nedobrzdenie vozidiel v úseku, kde sú práce na ceste a je tam zúžený pruh,“ spresňuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici s tým, že dopravná nehoda a jej dokumentovanie spôsobilo úplne uzavretie tohto úseku.
Zelená vlna STVR eviduje nehodu na R1 aj za Novou Baňou smerom do Nitry na 93. kilometri. Zrazili sa tam dve autá. Blokované sú dva jazdné pruhy a úsek je ťažko prejazdný.