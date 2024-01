Pre nehodu v Čadci obvinila 46-ročného vodiča z prečinu usmrtenia

Čadca 21. januára (TASR) - V súvislosti so sobotnou (20. 1.) tragickou dopravnou nehodou v Čadci obvinila policajná vyšetrovateľka 46-ročného muža z trestného činu usmrtenia a navrhla jeho vzatie do väzby. Informovala o tom žilinská krajská policajná vyšetrovateľka Gabriela Kremeňová.



K dopravnej nehode prišlo po tom, ako obvinený vodič auta značky Opel prešiel pri výjazde z tunela Horelica do protismeru a čelne sa zrazil s automobilom s poľským evidenčným číslom. Po čelnej zrážke došlo k vznieteniu vozidiel. Po uhasení požiaru našli vo vozidle Škoda torzo tela osoby neznámej totožnosti.



V dychu vodičovi namerali 1,92 promile alkoholu, presnú príčinu vzniku nehody vyšetruje polícia.