Pre nemocnicu v Galante budú žiadať preradenie do vyššej kategórie

Galanta/Dunajská Streda 5. januára (TASR) – Podľa siete nemocníc ProCare a Svet zdravia, do ktorej v rámci Trnavského kraja spadajú aj zariadenia v Galante a Dunajskej Strede, umožní nová podmienená kategorizácia nemocníc v kombinácii s doplnkovými medicínskymi programami na každom jej pracovisku zachovanie súčasného rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti. Napriek tomu chce pre nemocnicu v Galante žiadať preradenie do vyššej kategórie. Uviedol to pre TASR hovorca siete Tomáš Kráľ.



Po roku príprav považuje sieť prvé praktické výsledky reformy nemocničnej siete za racionálne. "Pri niektorých našich pracoviskách však budeme požadovať zohľadnenie regionálnych špecifík, aby poskytovanie zdravotnej starostlivosti v konkrétnych odbornostiach nebolo z pohľadu budúcnosti lokálne ohrozené," uviedol.



Nemocnica v Dunajskej Strede je zaradená do druhej a v Galante do prvej kategórie. "Aj keď galantská nemocnica bude môcť cez doplnkové programy poskytovať zdravotnú starostlivosť v dnešnom rozsahu, pre vysokú koncentráciu obyvateľstva, priemyselných parkov a domovov sociálnych služieb v okrese požiadame o jej preradenie do druhej kategórie," doplnil Kráľ.



Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo koncom roka 2022 základnú kostru novej nemocničnej siete. Podľa výsledkov prvej fázy kategorizácie bude jedna nemocnica piatej, tri nemocnice štvrtej, deväť nemocníc tretej úrovne, 33 nemocníc druhej úrovne, 42 nemocníc prvej úrovne a špecializovaných nemocníc.