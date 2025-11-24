Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 24. november 2025Meniny má Emília
< sekcia Regióny

Pre nepriaznivé počasie je hrad v Kežmarku uzavretý až do odvolania

.
Na snímke Kežmarský hrad. Foto: TASR Oliver Ondráš

V súčasnosti je pre zlé poveternostné podmienky uzatvorený aj Ľubovniansky hrad. Ešte v piatok (21. 11.) uzatvorili aj Spišský hrad.

Autor TASR
Kežmarok 24. novembra (TASR) - Kežmarský hrad je od pondelka z technických príčin zatvorený. Obmedzenie platí až do odvolania. Múzeum v Kežmarku o tom informovalo na sociálnej sieti. Z rovnakých dôvodov na Spiši nedávno uzatvorili aj ďalšie dva hrady.

„Dôvodom je nepriaznivé počasie, ktoré spôsobilo námrazu na ochoziach hradu a pohyb na nich je nebezpečný,“ zdôvodnilo múzeum.

V súčasnosti je pre zlé poveternostné podmienky uzatvorený aj Ľubovniansky hrad. Ešte v piatok (21. 11.) uzatvorili aj Spišský hrad.
.

Neprehliadnite

Týždenník: Prezident bude mať opäť prácu

OTESTUJTE SA: Viete ako funguje umelá inteligencia?

NOVANSKÝ: Znižovať teplotu pri chrípke treba začať až pri 38 stupňoch

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Prituhlo a bude padať sneh. Ako dlho vydrží?