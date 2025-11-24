< sekcia Regióny
Pre nepriaznivé počasie je hrad v Kežmarku uzavretý až do odvolania
V súčasnosti je pre zlé poveternostné podmienky uzatvorený aj Ľubovniansky hrad. Ešte v piatok (21. 11.) uzatvorili aj Spišský hrad.
Autor TASR
Kežmarok 24. novembra (TASR) - Kežmarský hrad je od pondelka z technických príčin zatvorený. Obmedzenie platí až do odvolania. Múzeum v Kežmarku o tom informovalo na sociálnej sieti. Z rovnakých dôvodov na Spiši nedávno uzatvorili aj ďalšie dva hrady.
„Dôvodom je nepriaznivé počasie, ktoré spôsobilo námrazu na ochoziach hradu a pohyb na nich je nebezpečný,“ zdôvodnilo múzeum.
